Start oficial pentru Bojana Popovic la CSM București. Ce își propune noua antrenoare a campioanei: „Vom face orașul mândru”

CSM București l-a îndepărtat pe tehnicianul Adi Vasile la începutul lunii noiembrie, iar în această perioadă echipa a fost condusă interimar de Iulia Curea.

Clubul a anunțat acum instalarea unei noi antrenoare, și anume, Bojana Popovic, fosta tehniciană a lui Buducnost și ex-selecționer al Muntenegrului. Deținătoare a șase trofee în Liga Campionilor, Popovic va prelua oficial echipa începând cu 1 decembrie.

„Clubul CSM București anunță numirea Bojanei Popovic, una dintre cele mai influente și respectate figuri ale handbalului mondial, în funcția de antrenor principal al echipei feminine, începând cu 1 decembrie 2025!

Pentru noi, această decizie depășește cadrul strict sportiv. Ea reprezintă o declarație de ambiție și un pas ferm în direcția profesionalismului, stabilității și excelenței competitive.

„Bojana va contura planurile pentru a doua parte a sezonului!”

Cu un palmares unic – argint olimpic în 2012, șase titluri EHF Champions League și statutul de reper global în leadership și performanță – Bojana Popovic aduce la București o viziune modernă și un standard de lucru la nivelul celor mai mari cluburi europene.

În perioada imediat următoare, Bojana va contura planurile pentru a doua parte a sezonului competițional 2025-26: întâlniri cu staff-ul tehnic, prime discuții cu jucătoarele și definirea planului de pregătire menit să întărească potențialul fiecărei sportive.

Vom reveni în scurt timp cu noutăți legate de viitorul program al echipei. Până atunci, îi transmitem Bojanei mult succes la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, unde face parte din staff-ul tehnic al naționalei Danemarcei!”, se arată în comunicatul emis de CSM București pe site-ul oficial.

Bojana Popovic a transmis un prim mesaj fanilor

Bojana Popovic va debuta pe banca lui CSM București pe 29 decembrie, în duelul cu HC Zalău, ultimul joc al campioanei României în acest an din Liga Florilor.

„Sunt foarte mândră că, începând cu 1 decembrie 2025, voi face parte din marea familie CSM București. Este un club cu o organizare excelentă, tradiție și ambiție.

Aștept cu nerăbdare să construim o echipă puternică împreună cu jucătoarele, staff-ul tehnic, conducerea și suporterii noștri loiali.

Începând cu primul antrenament, vom trăi pentru a face clubul și orașul București mândri. Vă mulțumesc încă o dată pentru încredere. Sunt pregătită pentru noi victorii!”, a declarat Bojana Popovic, pe rețelele de socializare.