CSM București, victorie uluitoare cu echipa cu cel mai mare buget din Liga Campionilor. Asalt final pentru locul 2

CSM București își continuă parcursul triumfal din returul fazei grupelor Ligii Campionilor la handbal. „Tigroaicele” au spulberat liderul grupei - 40-34 cu Brest - și, cu două etape înainte de final, speră încă să prindă unul dintre primele două poziții, care duc direct în sferturi.

După ce au trecut în precedentele partide de Sola (tur și retur), Odense, Ljubljana și Podravka, bucureștencele au învins astăzi și pe Brest, echipa cu cel mai mare buget din Liga Campionilor. În urma acestei victorii, CSM a ajuns la 16 puncte, la doar două în spatele adversarului din Franța, liderul grupei B.

Fetele antrenate de Bojana Popovici s-au desprins la 9-5 și 10-6 la mijlocul primei reprizei și, pe fondul unei evoluții senzaționale, au intrat la cabine cu avantaj de 4 goluri, 21-17. După pauză, campioana României și-a menținut constant avansul de 1-2 goluri, pentru ca pe final să apese și mai tare pedala de accelerație și să se distanțeze decisiv.

Victorii obligatorii cu Ferencvaros și Ikast

Golurile fetelor noastre au fost marcate de Omoregie 9, Friis 7, Trine Oestergaard 7, Maslova 6, Mette Hansen 3, Jaukovic 2, Brnovic 2, Pintea 2 și Inger Smits 1. Evelina Eriksson a apărat 6 șuturi (28,57%), iar Gabriela Goncalves Dias Moreschi a avut 5 intervenții (21,74%). De partea cealaltă, vedeta Ana Viahireva a fost cea mai bună de la oaspete, cu 14 goluri.

Pentru CSM București urmează o altă nucă tare. Săptămâna viitoare, „tigroaicele” vor juca un meci decisiv la Budapesta, cu Ferencvaros, echipa de pe locul 2. Cu o victorie în fața unguroaicelor și încă una în fața lui Ikast, în ultima partidă, formația noastră ar putea prinde locul 2 și implicit calificarea direct în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Misiunea este grea, CSM putând plăti evoluțiile dezastroase din tur, când au pierdut cu Ikast, Brest, Odense, dar mai ales cu Ljubljana, o echipă mult mai slabă în această ediție a competiției.