Româncele s-au pus pe bătut maghiare. Gloria Bistrița și-a asigurat locul al 4-lea în grupa Ligii Campionilor la handbal

După ce CSM București a reușit ieri a 7-a victorie consecutivă în grupa B din Liga Campionilor la handbal, 35-30 cu Ferencvaros, astăzi Gloria Bistrița a câștigat meciul cu alte adversare maghiare, 32-31 și și-au asigurat poziția a patra în Grupa A.

Înaintea partidei, ardelencele și unguroaicele se aflau în luptă directă pentru locul 4, care înseamnă un duel în play-off-ul pentru sferturi cu poziția a 5-a din cealaltă grupă, ocupată acum de suedezele de la Ikast. Gloria s-a desprins la mijlocul primei reprize la 10-7, dar a pierdut avantajul, Debrecen egalând la 10. Până la pauză s-a mers cap la cap, maghiarele intrând în avantaj la cabine, 17-16.

Debrecen a ratat un 7 metri în finalul partidei

În minutul 40, formația română a refăcut avansul de trei goluri (22-19), dar DVCS a egalat din nou, pentru ca scenariul să se repete: Debrecen a egalat la 25 cu 5 minute înainte de finalul partidei, după ce Gloria a avut 25-22. Bistrițencele au profitat pe final de o eliminare de două minute a unei adversare și au marcat de la 7 metri pentru 32-31, pentru ca apoi oaspetele să rateze o lovitură de pedeapsă și un contraatac, astfel că româncele au obținut victoria la limită.

Indiferent de rezultatul ultimei partide din grupă, cu Storhamar, Gloria Bistrița va încheia faza grupelor pe poziția a patra și așteaptă adversara din play-off-ul pentru optimi, cel mai probabil pe Ikast, cu șanse minime să fie Ferencvaros sau chiar CSM București.