Show total! CSM București umilește Farencvaros și urcă pe locul 2 în Grupa B. Șanse reale de calificare în sferturile Ligii Campionilor

Victorie spectaculoasă pentru tigroaice! CSM București a demonstrat din nou forța sa și a învins Ferencvaros în deplasare, scor 35-30.

Rezultatul le oferă româncelor șansa de a controla soarta calificării directe în sferturile Ligii Campionilor, în funcție de meciul de mâine dintre Ikast și Odense. Ultima rundă a grupei se va disputa weekendul viitor, iar CSM rămâne într-o poziție favorabilă.

Bojana Popovic a redresat echipa

După eșecurile cu Ljubljana și Odense, părea că speranțele pentru accederea directă în sferturi s-au diminuat. Însă Bojana Popovic a readus echipa pe drumul victoriei, iar CSM București a câștigat ultimele șase meciuri din competiție. Astfel, confruntarea cu Ferencvaros era decisivă pentru a termina grupa pe unul dintre primele două locuri.

Moreschi a făcut senzație în poartă

Maslova a deschis scorul încă din minutul 1. După un început echilibrat, CSM București și-a preluat conducerea și nu a mai cedat-o până la final. La minutul 12, tigroaicele conduceau 6-3 datorită intervențiilor Moreschi și atacurilor eficiente ale Crinei Pintea. Ferencvaros a egalat la 10, dar CSM și-a recăpătat rapid avantajul, intrând la pauză cu 17-15.

Repriza a doua a început în forță, Maslova marcând din nou primul gol. Moreschi a continuat să strălucească în poartă, iar la jumătatea reprizei a doua CSM București conducea confortabil, 26-20, stabilind clar direcția victoriei.

Calculele pentru calificarea directă în sferturi

Tigroaicele nu s-au mulțumit să mențină avantajul și au mărit rapid diferența, 28-20, forțând un time-out al celor de la Ferencvaros. În final, CSM București s-a impus clar, 35-30, urcând pe locul 2 în Grupa B, cu o singură etapă rămasă.

Calculele pentru calificarea directă în sferturi sunt simple: Ikast trebuie să nu piardă mâine cu Odense, iar CSM să câștige ultima etapă cu Ikast. În acest caz, rezultatul meciului Odense - Ferencvaros nu mai contează, deoarece româncele dețin avantajul direct în eventualitatea egalității de puncte.