CSM Bucureşti a obţinut a doua victorie în grupa B a Ligii Campionilor

Campioana CSM Bucureşti a obținut o victorie clară duminică, pe teren propriu, în fața echipei HC Podravka, scor 34-24 (16-10), într-un meci din etapa a IV-a a grupei B a Ligii Campionilor, potrivit news.ro.

Cele mai eficiente jucătoare ale formației bucureștene au fost Ostergaard, cu 8 goluri, urmată de Omoregie și Hansen, câte 5, și Novak, cu 4 reușite. Pentru oaspete, s-au remarcat Peltikosic (5 goluri), Barisic (4), Pandza și Mamic (câte 3).

În primele trei runde, CSM București a înregistrat rezultatele: 27-28 cu Ikast Handbold, 31-28 cu FTC Budapesta și 31-34 cu Brest Bretagne Handball.

Celelalte meciuri ale etapei a IV-a s-au încheiat astfel: Sola HK - Ikast Handbold 22-31, Krim Ljubljana - FTC Budapesta 22-33 și Odense Handbold - Brest Bretagne Handball 31-40.

După patru etape, clasamentul grupei B este condus de Brest, singura echipă neînvinsă, cu 8 puncte, urmată de Ikast (6), Odense și Podravka (câte 5), CSM București și FTC Budapesta (câte 4), în timp ce Sola HK și Krim Ljubljana rămân fără punct.

În următoarea rundă, CSM București va evolua în deplasare, pe 25 octombrie, împotriva formației Krim Ljubljana.Tot în competiție, dar în grupa A, se află și Gloria Bistrița.