Duminică, 14 Septembrie 2025
Adevărul
Handbal feminin: CSM București și Gloria Bistrița, primele victorii în Liga Campionilor

Publicat:

CSM Bucureşti a obţinut prima sa victorie în acest sezon al Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce a învins-o pe FTC Rail Cargo Hungaria, cu scorul de 31-28 (12-14), duminică, în Sala Dinamo din Capitală, în Grupa B a competiţiei.

CSM București, prima victorie la Liga Campionilor Foto/ EPA EFE
CSM București, prima victorie la Liga Campionilor Foto/ EPA EFE

„Tigroaicele'” au făcut diferenţa în ultimele zece minute ale meciului, după ce Ferencvaros condusese până atunci. În min. 57, scorul era egal, 28-28, dar Maslova, Omoregie şi Friis au marcat golurile primei victorii a campioanei României.

Pentru CSM au marcat Elizabeth Omoregie 8 goluri, Emma Cecilie Uhrskov Friis 6, Trine Jensen Oe˜stergaard 4, Valeriia Maslova 4, Anne Mette Hansen 3, Djurdjina Jaukovic 2, Inger Smits 1, Kristina Sirum Novak 1, Tatjana Brnovic 1, Crina Pintea 1. Gabriela Goncalves Dias Moreschi a avut 8 intervenţii, iar Evelina Eriksson 3.

Golurile echipei oaspete au fost reuşite de Emily Vogel 7, Daria Dmitrieva 6, Katrin Gitta Klujber 6, Orlane Kanor 3, Greta Marton 2, Mette Tranborg 1, Antje Angela Malestein 1, Bitia Balazs 1, Vilde Mortensen Ingstad 1. Laura Glauser a avut 8 intervenţii.

CSM Bucureşti va juca următorul meci pe 27 septembrie, în deplasare, cu Brest Bretagne Handball, scrie Agerpres.

Victorie dramatică pentru Gloria Bistrița, în Liga Campionilor

CS Gloria Bistrița a învins-o în deplasare pe DVSC Schaeffler, cu scorul de 34-33 (15-15), sâmbătă, la Debrecen, într-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin, conform aceleiași surse.

Româncele s-a impus printr-u gol marcat de Lorena Ostase în ultima secundă și a obținut a doua sa victorie consecutivă în grupă.

Pentru Gloria au înscris Larissa Nusser 9 goluri, Asuka Fujita 9, Monika Kobylinska 4, Danila Patricia So Delgado Pinto 4, Kaba Gassama Cissokho 3, Jennifer Maria Gutierrez Bermejo 2, Lorena Gabriela Ostase 2, Cristina Laslo 1. Portarul Renata Lais De Arruda a avut 20 de intervenții.

În etapa a treia, Gloria va juca acasă cu Metz Handball, pe 28 septembrie.

