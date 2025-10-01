Naționala feminină de handbal a Românei și-a pus selecționer. Noul antrenor a stabilit „tactica” pentru Mondiale: „Cu Dumnezeu înainte!”

Federația Română de Handbal a anunțat, marți seara, pe site-ul său oficial, numirea lui Ovidiu Mihăilă în funcția de antrenor principal al echipei naționale feminine. Ovidiu Mihăilă preia conducerea echipei naționale în perspectiva Campionatului Mondial 2025, după demisia intempestivă a lui Florentin Pera.

„În contextul actual, conducerea FRH consideră că această numire reprezintă cea mai potrivită alegere pentru postul de selecționer. Ovidiu Mihăilă a condus echipa națională de tineret feminin la ultimul Campionat European, cu evoluții apreciate, ceea ce confirmă abilitatea sa de a pregăti jucătoarele pentru competiții de cel mai înalt nivel”, precizează FRH.

„Timpul până la Campionatul Mondial este scurt, însă echipa este echilibrată, sănătoasă și pregătită. Ne bazăm pe continuitatea strategiei FRH, iar obiectivul meu este ca fiecare jucătoare să își aducă contribuția maximă. Îi doresc mult succes noii echipe și sunt convins că, împreună cu jucătoarele, vom forma o echipă unită, capabilă să obțină rezultate remarcabile. Cu Dumnezeu înainte!”, a spus Ovidiu Mihăilă, care are o experiență solidă și rezultate apreciate la nivelul echipei naționale de tineret.

Florentin Pera și antrenorul secund Bogdan Burcea și-au prezentat, joi, demisiile din funcțiile deținute. Ei se aflau la conducerea băncii tehnice a echipei naționale de handbal feminin din 2022, iar demisiile celor doi survin după ce România a pierdut cele două jocuri amicale cu Franța, campioana mondială en titre, disputate luna aceasta la Oradea.