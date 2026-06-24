Croația a câștigat cu Panama, lupta pentru locul 1 în Grupa L devine acerbă

Aflată pe ultimul loc în Grupa L, echipa de fotbal a Croației a obținut o victorie vitală, 1-0 (0-0), cu Panama. Clasată pe podium la ultimele două ediții ale CM de fotbal, echipa europeană se va lupta pentru locul 1 cu Anglia și Ghana.

Confruntarea de la Toronto n-a fost una foarte spectaculoasă. Croații au fost mai insistenți în atac, însă s-a lovit de ambiția jucătorilor din Panama, care au reușit să-i blocheze în multe rânduri.

În prima parte s-a consemnat doar șutul lui Martinez (min. 22), la colțul scurt, dar Livakovic a intervenit fără mari emoți. De partea cealaltă, Baturina (min. 45+1) a șutat de la circa 20 de metri, însă portarul Mosquera a respins mingea în corner.

Vicecampioană mondială în 2018 și medaliată cu bronz în 2022, Croația a marcat în minutul 54, prin Ante Budimir, care a reluat în plasă balonul centrat de Stanisic. La 34 de ani şi 11 luni, acesta a devenit cel mai în vârstă marcator al Croaţiei din istoria Cupei Mondiale, devansându-l pe Ivica Olic (34 de ani şi 9 luni).

Luka Modric a disputat meciul cu numărul 200

Europenii puteau să se desprindă în minutul 57, însă Marco Pasalic, scăpat singur, a tras mai întâi în portar, iar apoi a trimis peste poartă.

Panamezii au devenit mai insistenți în atac, însă Livakovic s-a remarcat în min. 68, când a respins mingea trimisă cu capul de Harvey la un corner. Apoi Jose Luis Rodriguez (min. 78) și Harvey (min. 79) au șutat, însă fără să pună în pericol buturile adverse.

La vicecampioana mondială din 2018 și medaliata cu bronz din 2022, Luka Modric a disputat meciul cu numărul 200. Aceeași bornă a mai fost atinsă de portughezul Cristiano Ronaldo - 230 și argentinianul Lionel Messi - 201. Modric a reușit, totodată, 29 de goluri.

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În ultima etapă, în 28 iunie, Croația va înfrunta Ghana, iar Anglia va primi replica formației Panama.

Panama - Croația 1-0 (0-0)

TORONTO (24 iunie 2026) * Stadion: Toronto * Spectatori: 43.036 * Arbitru: Pierre Atcho * Arbitri asistenți: Boris Ditsoga, Amos Abeigne Ndong (toți din Gabon) * Arbitrul nr. 4: Khalid Al-Turais (Arabia Saudită) * Arbitrul asistent de rezervă: Mohammed Al-Bakry (Arabia Saudită) * Arbitrul video: Nicolas Gallo (Columbia) * Arbitri asistenți video: Fu Ming (China), Bastian Dankert (Germania)

Cartonașe galbene: Barcenas (61), P. Sucic (90+2).

A marcat: Ante Budimir (min. 54).

Panama: 22. Orlando Mosquera - 13. Jiovany Ramos (18. Cecilio Waterman, 77), 3. Jose Cordoba, 16. Andres Andrade - 23. Michael Murillo, 14. Carlos Harvey, 11. Edgar Yoel Barcenas (cpt. / 9. Tomas Rodriguez, 90), 2. Cesar Blackman (15. Eric Davis, 90) - 6. Cristian Martinez, 17. Jose Fajardo (24. Azarias Londono, 83), 7. Jose Luis Rodriguez.

Rezerve neutilizate: 1. Luis Mejia, 12. Cesar Samudio - 4. Fidel Escobar, 5. Edgardo Farina, 25. Roderick Miller, 26. Jorge Gutierrez, 8. Adalberto Carrasquilla, 10. Ismael Diaz, 19. Alberto Quintero, 20. Anibal Godoy, 21. Cesar Yanis.

Antrenor: Thomas Christiansen.

Croația: 1. Dominik Livakovic - 2. Josip Stanisic, 6. Josip Sutalo, 3. Marin Pongracic, 4. Josko Gvardiol (9. Andrej Kramaric, 46) - 10. Luka Modric (cpt. / 15. Mario Pasalic, 81), 8. Mateo Kovacic (17. Petar Sucic, 72) - 24. Marco Pasalic (21. Luka Sucic, 72), 16. Martin Baturina, 14. Ivan Perisic - 26. Petar Musa (11. Ante Budimir, 46).

Rezerve neutilizate: 12. Ivor Pandur, 23. Dominik Kotarski - 5. Duje Caleta-Car, 18. Kristijan Jakic, 22. Luka Vuskovic, 25. Martin Erlic, 7. Nikola Moro, 13. Nikola Vlasic, 19. Toni Fruk, 20. Igor Matanovic.

Antrenor: Zlatko Dalic.

Grupa L

Meciuri disputate

17 iunie 2026

Anglia - Croația 4-2

18 iunie 2026

Ghana - Panama 1-0

23 iunie 2026

Anglia - Ghana 0-0

24 iunie 2026

Panama - Croația 0-1

Clasament

1. Anglia 4 puncte (+2)

2. Ghana 4 puncte (+1)

3. Croația 3 puncte (-1)

4. Panama 0 puncte (-2)

Partidele următoare

27 iunie 2026

Ora 1.00: Croația - Ghana

Ora 1.00: Panama - Anglia.