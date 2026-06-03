Digi România primește un contract de 196 de milioane de euro prin programul SAFE. Pe ce se vor cheltui banii

Guvernul României a comunicat marți, 2 iunie, că a alocat grupului Digi România un contract de 196 de milioane de euro, în cadrul programului SAFE.

Digi România va realiza în România, în cadrul pachetului SAFE, o „platforma integrată de tip LLM”.

Contractul are o valoare de 196 de milioane de euro și apare în lista Guvernului României cu stadiul implementării programului SAFE.

”Dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM pentru securitate cibernetică pentru o valoare de 196.000.000 Euro, încheiat cu Digi România S.A., realizarea fiind integrală în România”, se arată în comunicatul Guvernului.

LLM este denumirea folosită internațional pentru platforme de inteligență artificială precum Chat GPT, Gemini sau Claude.

Potrivit purtătoarei de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, este vorba despre un contract semnat la nivelul Serviciului Român de Informații.

Implementarea Planului național SAFE continuă conform etapelor asumate, iar alocarea de 16,68 miliarde euro rămâne disponibilă integral, a transmis marți, 2 mai, Guvernul. „România„nu pierde fonduri și nici accesul la alocarea financiară aprobată prin instrumentul SAFE ca urmare a evoluției achizițiilor singulare”, așa cum s-a „vehiculat în spațiul public”, a precizat Executivul.