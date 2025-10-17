Cristi Chivu impresionează până și marii critici: aprecieri neașteptate din partea unui nume greu. „Celălalt a aruncat la toaletă trei campionate"

Antonio Cassano (43 de ani), fost internațional italian, a oferit un moment rar de apreciere la adresa antrenorului român Cristi Chivu, un personaj extrem de ovaționat în Serie A.

Cunoscut pentru sinceritatea sa brutală și pentru faptul că rareori vorbește, în termeni pozitivi, despre cineva, Cassano a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu. Italianul s-a declarat a fi încântat de instalarea tehnicianului român pe banca tehnică a celor de la Inter, fiind convins că acesta are potențialul de a deveni un antrenor de top în Europa.

„O alegere inteligentă să-l pună pe Chivu antrenor!”

Totuși, în stilul său caracteristic, Cassano nu a ratat ocazia de a stârni o mică furtună. În timp ce îl lăuda pe Chivu, acesta a strecurat și o critică tăioasă la adresa lui Simone Inzaghi, tehnicianul pe care românul l-a înlocuit pe banca lui Inter.

„Inter a fost cea mai puternică echipă din Italia în ultimii patru ani. A câștigat un titlu. Din cauza lui Inzaghi a aruncat la toaletă trei campionate. A fost o alegere inteligentă să-l pună pe Chivu antrenor, chiar dacă s-a vorbit și de Fabregas.

Sunt convins că el știe ce trebuie să facă. Chivu va fi un mare antrenor și se descurcă bine. Mă deranjează că zice lumea că Inter n-a avut atacanți anii trecuți. Arnautovic e slab? Cum poți să spui așa ceva? Acum doi ani a fost Alexis Sanchez, care rupe porțile prin Spania la 38 de ani. E Sanchez slab?

Dacă joci tot timpul cu aceiași jucători și, din când în când, mai bagi alt atacant și ratează, problema nu este cu jucătorii, ci cu cine îi antrenează!”, a spus Antonio Cassano, citat de fcinter1908.

Odată încheiată pauza competițională determinată de meciurile echipelor naționale, Cristi Chivu și Inter revin în acțiune, urmând să joace pe terenul celor de la AS Roma. Partida este programată sâmbătă, de la ora 21:45.