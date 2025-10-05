search
Duminică, 5 Octombrie 2025
Cristi Chivu, ovaționat în Italia, după o nouă demonstrație de forță a Interului

Inter Milano a obținut a cincea victorie la rând, trecând aseară cu 4-1 de Cremonese, prilej pentru presa italiană să-i aducă laude antrenorului român, după ce în startul sezonului l-a criticat pe unde l-a prins.

Aflat la primul sezon ca antrenor la seniori, Cristi Chivu se descurcă bine. Foto Facebook Inter
Aflat la primul sezon ca antrenor la seniori, Cristi Chivu se descurcă bine. Foto Facebook Inter

Lautaro Martinez a deschis scorul, pentru ca Bonny, adus la indicațiile românului de la Parma, și-a trecut numele pe lista marcatorilor. Dimarco și Barella au punctat pe 3 și 4-0 în a doua parte a jocului, pentru ca Bonazzoli să înscrie pe final golul de onoare al oaspeților.

Italienii i-au acordat nota 7 tehnicianului român pentru cum a pregătit meciul și au scris că Inter a devenit ”frumoasă și cinică”. „În primele săptămâni de la venirea lui Chivu, cea mai frecventă critică a fost că Inter creează mult, dar nu finalizează. A avut ocazii numeroase, dar nu au fost și multe reușite din etapa a doua a sezonului. Și prea des, a existat riscul de a suferi reveniri evitabile (n.r. meciul cu Juventus). Împotriva lui Cremonese a sosit mult așteptatul moment: pressing înalt, tempo ridicat, controlul jocului și precizie maximă în fața porții.

Inter și-a găsit echilibrul și fluiditatea 

Noua direcție a tehnicianului pare să fie în plină desfășurare, Inter devenind din ce în ce mai mult echipa lui Cristi Chivu. Nerazzurii au găsit echilibrul, fluiditatea în tranziții și o gestionare mai matură a jocului. Atacanții s-au deblocat, mijlocașul a dominat în intensitate și idei, iar apărarea nu a avut niciodată probleme: mixul perfect pentru a transforma o echipă bună într-o mașinărie câștigătoare”, au scris cei de la TMW.

”Putem mai bine, dar trebuie să fim fericiți de ce am realizat. Este important că avem continuitate în rezultate. M-am bucurat să văd echipa că joacă bine și se bucură de fotbal”, a punctat și Cristi Chivu. Grație succesului cu Cremonese, Inter a urcat pe locul 4 în Serie A, cu 12 puncte acumulate în șase runde.

Mulțumiri de la Bonny

Chivu nu a primit laude doar de la jurnaliști, ci și de la propriii jucători. Bonny, marcator al unui gol și autor a trei pase decisive, a declarat după meci: ”A fost minunat să câștigăm astfel, am continuat seria de rezultate bune și sunt fericit că am ajutat echipa. Chivu este important. El îmi dă încredere în fiecare zi. Știu că dacă muncesc din greu, voi avea șansa mea. Îi mulțumesc pentru asta. Trebuie să continuăm așa”.

