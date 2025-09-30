Chivu s-a distrat cu Slavia și funcționează la turație maximă. Inter Milano leagă patru victorii la rând

Chivu s-a distrat cu Slavia și funcționează la turație maximă. Inter Milano leagă patru victorii la rând0
Liga Campionilor la fotbal a revenit marți seară cu meciurile din etapa a doua. După 2-0 cu Ajax, Inter a dispus de Slavia, scor 3-0. Pentru Inter sunt patru victorii la rând.
Rezultatele de marți
Kairat Almaty - Real Madrid 0-5
Atalanta - Club Brugge 2-1
Atletico Madrid - Frankfurt 5-1
Bodo/Glimt - Tottenham 2-2
Chelsea - Benfica 1-0
Galatasaray - Liverpool 1-0
Inter - Slavia Praga 3-0
Marseille - Ajax 4-0
Pafos - Bayern Munchen 1-5
Programul zilei de miercuri
Qarabag - Copenhaga, 19:45
Royale Union SG - Newcastle, 19:45
Arsenal - Olympiakos, 22:00
Barcelona - PSG, 22:00
Borussia Dortmund - Athletic Bilbao, 22:00
Bayer Leverkusen - PSV, 22:00
Monaco - Manchester City, 22:00
Napoli - Sporting Lisabona, 22:00
Villarreal - Juventus, 22:00