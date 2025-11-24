search
Luni, 24 Noiembrie 2025
Cristi Chivu, apariție surpriză la derby-ul Inter–Milan: de ce și-a vopsit fața tehnicianul român

Publicat:

Cristi Chivu a atras toate privirile la „Derby della Madonnina”, iar detaliul de pe chipul său nu a fost deloc întâmplător. Antrenorul român a apărut cu o pată roșie pe obraz la duelul Inter – AC Milan din etapa a 12-a.

Cristi Chivu este antrenor la Inter
Cristi Chivu a apărut la derby pictat pe față | FOTO Getty Images

Interul lui Chivu a primit rivala AC Milan într-unul dintre cele mai intense meciuri ale sezonului, însă dincolo de tensiunea de pe gazon, un alt mesaj important a fost transmis de pe margine.

Combaterea violenței domestice și sprijinirea victimelor

Cristi Chivu, la fel ca toți jucătorii și oficialii din Serie A în acest weekend, a purtat o marcă roșie pe față ca parte a campaniei „Un Rosso alla Violenza”, inițiativă dedicată combaterii violenței domestice și sprijinirii victimelor.

Campania, ajunsă deja la al 9-lea sezon, este una dintre cele mai vizibile acțiuni sociale din fotbalul italian și își propune să crească nivelul de conștientizare privind abuzurile fizice și psihologice asupra femeilor.

Chivu s-a alăturat firesc acestui demers, iar imaginea sa, surprinsă pe margine cu pata roșie, a transmis un mesaj puternic de solidaritate.

Gestul lui Cristi Chivu a fost imediat remarcat și apreciat, mai ales că vine într-o perioadă în care antrenorul român se află într-o ascensiune constantă și primește din ce în ce mai multe elogii din partea foștilor colegi și a presei din Italia.

„Derby della Madonnina”

La derby-ul dintre Inter și Milan, Cristi Chivu nu a vorbit doar prin tactică, ci și printr-un mesaj social care merită toată atenția.

Serie A își reînnoiește angajamentul de a sprijini victimele violenței și le este din nou alături în combaterea tuturor formelor de violență și abuz împotriva femeilor.

Marca roșie care va fi pictată pe fețele jucătorilor și arbitrilor nu este doar un simbol, ci mărturisește dorința ligii de a menține atenția asupra unui fenomen inacceptabil în societatea actuală”, a declarat Ezio Simonelli, președintele Serie A, citat de football-italia.net.

