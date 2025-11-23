S-a ales praful de norocul lui Chivu: Inter a pierdut derby-ul cu AC Milan, după ce a ratat un penalty

Etapa a 12-a din Serie A a schimbat liderul în Italia. Cu 24 de puncte, Inter Milano a coborât de pe prima poziție pe locul 4, după 0-1 cu AC Milan, în meciul de duminică seară.

Pe primul loc stă AS Roma, cu 27 de puncte, urmată de AC Milan și de Napoli, ambele cu câte 25 de puncte.

Derby-ul lombard a fost decis de americanul Christian Pulisic (27 de ani), în minutul 54. În minutul 74, turcul Hakan Calhanoglu (31 de ani), fost jucător la Milan, a ratat un penalty.

Viitorul adversar al României în barajul de calificare la Campionatul Mondial de fotbal a executat previzibil e la punctul cu var, permițându-i portarului francez Mike Maignan (30 de ani) să respingă.

Inter avea o serie de patru victorii la rând, în toate competițiile. Ultimul eșec data de pe 25 octombrie, 1-3 cu campioana Napoli.