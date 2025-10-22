Reverența lui Chivu în fața unui mare antrenor al lumii: „Am avut noroc să lucrez cu dumneavoastră”

Inter Milano, a doua clasată în Serie A, a mai adunat o victorie în Liga Campionilor la fotbal, 4-0 cu Union SG, marți seară. Gruparea italiană are un golaveraj imaculat, 9-0, și este între cele trei formații cu maximum de puncte, celelalte două fiind campioana europeană PSG și Arsenal Londra, liderul din Premier League.

La finalul jocului din Belgia, Chivu (44 de ani) a intrat în dialog cu antrenorul italian Fabio Capello (79 de ani), aflat în studioul postul Sky Sports.

„Meritul le aparține complet jucătorilor. Au acceptat să muncească din greu, să asculte, să-și lase orgoliile deoparte. Sper să am măcar pe jumătate din cariera pe care ați avut-o, domnule Capello.

Ați fost un antrenor de top și am avut noroc să lucrez cu dumneavoastră, să fiu acceptat de dumneavoastră, care m-ați adus la Roma pentru a juca la cel mai înalt nivel. Mulțumesc pentru asta”, a spus, cu recunoștință în glas, reșițeanul.

Capello este cel care l-a adus pe Chivu la AS Roma de la Ajax Amsterdam în 2003, apoi a fost aproape să lucreze cu el la Juventus Torino, dar românul a ales-o pe Inter Milano în 2007, într-o perioadă în care era curtat și de la Real Madrid.