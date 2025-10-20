Salutul special folosit de fanii lui Chivu după victoria cu AS Roma. Românul cucerește Italia pe etapă ce trece

Victoria cu 1-0 de la Roma, împotriva fostei sale echipe (a doua „fostă” pe care o învinge, după Ajax Amsterdam), l-a transformat pe Cristian Chivu (44 de ani) în antrenorul etapei a 7-a din Serie A. Rezultat care l-a urcat sâmbătă seară pe primul loc în clasament (a coboând pe 2 duminică seară, după succesul celor de la AC Milan) și a mai cucerit câteva inimi de suporteri.

Fanii au invadat rețelele de socializare pentru a-și exprima sentimentele față de tehnicianul reșițean, al doilea român de pe banca grupării lombarde, după Mircea Lucescu.

La o postare de pe Instagramul oficial al Interului cu bucuria românului de pe „Olimpico” (la golurile de la Amsterdam, el nu s-a bucurat, în semn de respect pentru formația căreia i-a purtat banderola de căpitan, în timp ce de AS Roma s-a despărțit cu scandal), oamenii îl laudă pe Chivu.

Poreclit de de către unii „vampirul”, în dreptul tehnicianului, cineva a folosit acronimul MILC (Man I Love Chivu!), unul extrem de măgulitor pentru Cristian.

Pe rundă ce trece, Cristian demonstrează că își merită locul la Inter, după ce a fost privit cu multă neîncredere la începutul mandatului și era dat la casele de pariuri ca primul antrenor de la o mare echipă din Serie A care va fi demis.