Cristi Borcea a recunoscut de ce nu a mers la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Motivul din spatele absenței fostului finanțator de la Dinamo

Fostul finanțator al celor de la Dinamo și apropiat al lui Mircea Lucescu, Cristi Borcea, a vorbit despre vestea cutremurătoare a morții celui mai titrat antrenor din istoria fotbalului românesc.

Mircea Lucescu a murit la data de 7 aprilie, internat fiind la Spitalul Universitar din Capitală. Trei zile mai târziu, fostul selecționer al echipei naționale a României a fost înmormântat, cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu.

Multiple personalități și reprezentanți ai sportului românesc au venit să își ia rămas bun la catafalcul lui Mircea Lucescu, dar nu și Cristi Borcea, care i-a purtat regretatului tehnician un deosebit respect.

„Aș fi venit fără doar și poate!”

Borcea a recunoscut că și-ar fi dorit să fie alături de Răzvan Lucescu în această perioadă apăsătoare, însă fostul finanțator al lui Dinamo nu s-a aflat în România la momentul tragediei.

„O durere foarte mare, în special pentru cei din familie. Răzvan a dat dovadă de un caracter extraordinar, foarte puternic, am văzut și eu ce a fost acolo. Am fost plecat din țară, din păcate. Aș fi venit fără doar și poate!”, a recunoscut Cristi Borcea.

În ceea ce privește inițiativa ministrului de Interne, aceea ca noul stadion al celor de la Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu, Borcea s-a poziționat neutru. Omul de afaceri a ținut morțiș, însă, să sublinieze importanța pe care fostul tehnician a avut-o în istoria clubului dinamovist.

„Nu sunt eu în măsură să spun. Spun doar că Mircea Lucescu a fost omul care a bucurat atâtea generații și suntem mândri că a făcut parte din familia Dinamo. A construit, a avut rezultate mari ca jucător, mai apoi ca antrenor!”, a spus Cristi Borcea, conform digisport.ro.