Motivul pentru care Nicușor Dan nu a fost prezent la catafalcul lui Mircea Lucescu

Președintele Nicușor Dan a explicat de ce nu a fost prezent la catafalcul lui Mircea Lucescu, unde numeroase personalități publice au mers să-și ia rămas-bun de la fostul mare antrenor.

Într-un interviu acordat Europa FM, șeful statului a spus că a ales să nu participe pentru a nu politiza momentul.

„Inclusiv în emisiunea asta am discutat de contre, tensiuni, diferențe de opinie, reacțiuni morale. Am fost impresionat de armonia pe care acest eveniment nefericit a stârnit-o în lumea fotbalului”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a subliniat că evenimentul a fost unul profund emoționant și că a preferat să nu își facă apariția în acest context.

„Nu am televizor acasă din cauza copiilor, să nu se uite. Cred că a fost un eveniment emoționant în toate acele zile în care sicriul a fost la Arena Națională. Nu am vrut să duc într-o zonă politică cu o eventuală prezență a mea. Oamenii au fost extraordinari de decenți – ăsta e un lucru bun pentru România și când se întâmplă lucruri bune, noi trebuie să le salutăm”, a explicat acesta.

La catafalcul lui Mircea Lucescu au fost prezente numeroase personalități, printre care și fostul președinte Traian Băsescu, care i-au adus un ultim omagiu antrenorului.