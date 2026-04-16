search
Joi, 16 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Motivul pentru care Nicușor Dan nu a fost prezent la catafalcul lui Mircea Lucescu

0
0
Publicat:

Președintele Nicușor Dan a explicat de ce nu a fost prezent la catafalcul lui Mircea Lucescu, unde numeroase personalități publice au mers să-și ia rămas-bun de la fostul mare antrenor.

Președintele Nicușor Dan a explicat de ce nu a fost la catafalcul lui Mircea Lucescu. FOTO: Arhivă
Într-un interviu acordat Europa FM, șeful statului a spus că a ales să nu participe pentru a nu politiza momentul.

„Inclusiv în emisiunea asta am discutat de contre, tensiuni, diferențe de opinie, reacțiuni morale. Am fost impresionat de armonia pe care acest eveniment nefericit a stârnit-o în lumea fotbalului”, a declarat președintele. 

Nicușor Dan a subliniat că evenimentul a fost unul profund emoționant și că a preferat să nu își facă apariția în acest context.

„Nu am televizor acasă din cauza copiilor, să nu se uite. Cred că a fost un eveniment emoționant în toate acele zile în care sicriul a fost la Arena Națională. Nu am vrut să duc într-o zonă politică cu o eventuală prezență a mea. Oamenii au fost extraordinari de decenți – ăsta e un lucru bun pentru România și când se întâmplă lucruri bune, noi trebuie să le salutăm”, a explicat acesta. 

La catafalcul lui Mircea Lucescu au fost prezente numeroase personalități, printre care și fostul președinte Traian Băsescu, care i-au adus un ultim omagiu antrenorului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
digi24.ro
image
După „Bombonel”, alți doi români au fost prinși de Poliție în Australia. Ținta lor preferată: bătrânii de peste 70 de ani
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan avansează un scenariu exploziv: „E posibil să avem un guvern minoritar.” Președintele susține că PSD a încălcat acordul cu PNL, dar că referendumul PSD este legitim
gandul.ro
image
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
mediafax.ro
image
Șeful Interului, anunț major cu privire la viitorul lui Cristi Chivu! Românul a „explodat” înainte de meciul cu Cagliari: „Nu sunt un idiot!”
fanatik.ro
image
„Nu ești mult mai mamă, dacă ai născut pe cale naturală”. Interviu cu prof. dr. Monica Cîrstoiu, care desființează miturile „anticezariană” de pe panourile din București
libertatea.ro
image
„Lumea e devastată de o mână de tirani”. Papa Leon, după disputa cu Trump: Manipulează „numele lui Dumnezeu” pentru propriul câștig
digi24.ro
image
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
gsp.ro
image
FOTO Scandal uriaș: o jurnalistă și un antrenor celebru, filmați pe ascuns la piscină! Ambii sunt căsătoriți
digisport.ro
image
Noua lege a salarizării bugetarilor: 3 scenarii pe masa Coaliției de guvernare
stiripesurse.ro
image
Ciclon peste România, mâine, apoi o masă de aer polar vine cu ploi și frig. Prognoza meteo ANM pentru a doua jumătate a lunii aprilie
antena3.ro
image
"Noua ordine energetică". Cine este câştigătorul "incontestabil" al conflictului din Orientul Mijlociu
observatornews.ro
image
ULTIMA ORĂ! Tragedie în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit la doar 48 de ani!
cancan.ro
image
Un pensionar a obligat Casa de Pensii să îi recunoască 15 ani ca munciți la grupa a II-a. Ce meserie a avut?
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Cine plătește când ești inundat de vecinul de sus. Mulți români care stau la bloc nu cunosc legea
playtech.ro
image
De ce nu a mai ajuns Adrian Mutu la echipa națională. Mircea Lucescu a avut un rol decisiv
fanatik.ro
image
Cine apreciază performanța Cabinetului Bolojan și cine nu. Votanții AUR sunt cei mai radicali anti-guvern SONDAJ Ziare.com
ziare.com
image
Vinicius, lăsat la stadionul lui Bayern după decizia UEFA! Autocarul lui Real Madrid a plecat fără el
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Foști judecători CCR explică, pas cu pas, cum Bolojan poate rămâne în funcție. Aprobare vs. vot de încredere
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
Înălțarea Domnului 2026. Ziua în care se suprapun trei mari sărbători anul acesta
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Sarah, fiica cea mică a Anamariei Prodan, de nerecunoscut. Cum arată după ce a „topit” un număr considerabil de kilograme
click.ro
image
Avertismentul unui român după vacanța petrecută în Egipt: „M-am ales cu un «suvenir» pe care nu l-am comandat”
click.ro
image
A rămas fără dinți după ce a mers în Turcia să-și repare dantura: „Aș vrea să pot da timpul înapoi”
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
ChatGPT Image Apr 16, 2026, 01 59 41 PM png
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă startul la curaj, decizii și începuturi noi
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dezvăluiri șocante despre trecutul presupusei iubite a lui Valentin Sanfira. Ce au declarat persoane care au cunoscut-o: „A început să mă amenințe”
image
Sarah, fiica cea mică a Anamariei Prodan, de nerecunoscut. Cum arată după ce a „topit” un număr considerabil de kilograme

OK! Magazine

image
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă startul la curaj, decizii și începuturi noi

Click! Sănătate

image
Cardiologii confirmă: cea mai bună metodă de a-ți scădea tensiunea arterială rapid, în siguranță