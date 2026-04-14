Familia Lucescu mulțumește instituţiilor implicate în ceremonia funerară. De la Spitalul Universitar, o singură secție este amintită

Familia Lucescu a transmis astăzi o scrisoare deschisă în care adresează „profunde mulţumiri” tuturor instituţiilor publice şi private, precum şi tuturor profesioniştilor care au contribuit la organizarea şi desfăşurarea ceremoniei funerare dedicate antrenorului Mircea Lucescu, decedat pe 7 aprilie în Spitalul Universitar și înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

De la SUUB, familia Lucescu mulțumește personalului Secţiei de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, știut fiind că tehnicianul fusese diagnosticat de câteva luni cu leucemie, dar nu se face nicio referire la Secția de Cardiologie, acolo unde și-a petrecut ultimele zile de viață.

La Universitar, tehnicianul a fost monitorizat de medicul Cristian Udroiu, cel care i-a pus un stent. Șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar este doctorul Dragoș Vinereanu (60 de ani), cel care a dezvăluit ultima dorință a lui Mircea Lucescu.

Medicul a fost responsabil de atenta îngrijire a lui „Il Luce” pe parcursul săptămânii trecute. Conform specialistului, antrenorul dorea să moară pe teren, așa cum susținuse și în altă ocazie.

„La un moment dat mi-a zis: «Domnul profesor, tot ceea ce îmi doresc este să mor pe terenul de fotbal». Îl simţeam deschis, oarecum împăcat cu sine. Întotdeauna i-a părut rău că nu era pe teren. Adică acolo era viaţa dânsului”, a povestit doctorul.

Simțind că situația medicală scapă de sub control, familia Lucescu l-a adus de urgență, pentru o a doua opinie medicală, pe Marius Andronache, un cardiolog român care activează în Franța. Familia lui „Il Luce” a solicitat ca Marius Andronache să fie prezent la întrunirea în care s-a discutat despre situația medicală a fostului selecționer.

Scrisoarea familiei Lucescu:

„Familia Lucescu adresează profunde mulțumiri tuturor instituțiilor publice și private, precum și tuturor profesioniștilor care au contribuit cu înaltă responsabilitate, rigoare și respect la organizarea și desfășurarea ceremoniei funerare dedicate iubitului nostru Mircea Lucescu.

Fără sprijinul lor, nu i-am fi putut cinsti memoria aşa cum se cuvine. Toate aceste dovezi de solidaritate au reprezentat un sprijin esenţial pentru familie şi o expresie autentică a respectului faţă de tot ceea ce a însemnat el ca om şi ca profesionist.

În mod deosebit, dorim să aducem mulţumiri:

Bisericii Ortodoxe Române şi întâi-stătătorilor ei, Bisericii „Sfântul Elefterie”, precum şi preoţilor şi Corului Tronos, care au oficiat şi au dat profunzime slujbei de înmormântare;

@ Guvernului României, prin instituţiile sale;

@ Federaţiei Române de Fotbal, care, prin preşedintele ei, domnul Răzvan Burleanu, şi membrii acesteia, ne-a fost alături pe întreaga durată a funeraliilor, prin implicarea constantă şi sprijinul acordat în găzduirea ceremoniilor naţionale;

@ Cancelariei Onorurilor, pentru întregul sprijin acordat în organizarea onorurilor dedicate domnului Mircea Lucescu, precum şi Regimentului de Gardă şi Protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Comenduirii Garnizoanei Bucureşti;

@ Poliţiei Române, precum şi structurilor din subordinea acesteia, în mod special Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi Brigăzii Rutiere Bucureşti, pentru profesionalismul, promptitudinea şi sprijinul esenţial acordat în asigurarea bunei desfăşurări a ceremoniei;

@ Jandarmeriei Române, prin Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, pentru sprijinul acordat şi implicarea în asigurarea ordinii şi desfăşurării în condiţii optime a ceremoniei;

@ Serviciului de Ambulanţă privată Sanador, pentru sprijinul acordat şi implicarea profesională în asigurarea asistenţei medicale pe întreaga durată a ceremoniei;

@ Primăriei Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Investiţii, pentru punerea la dispoziţie a Stadionului Arena Naţională şi a tuturor facilităţilor necesare pe perioada desfăşurării evenimentului;

@ Personalului Secţiei de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti;

@ Administraţiei Cimitirului Bellu;

@ Firmelor de pază privată implicate în asigurarea securităţii;

@ Firmei Beligi Servicii Funerare, reprezentată de domnul Andrei Cristea, pentru profesionalismul şi dedicarea manifestate pe întreaga durată a organizării evenimentului.

Noi – Elena Lucescu, Răzvan Lucescu şi întreaga familie – ne exprimăm întreaga apreciere pentru modul exemplar în care toate aceste instituţii şi echipe au colaborat, contribuind la desfăşurarea unei ceremonii demne, în acord cu personalitatea şi parcursul excepţional al dragului nostru Mircea Lucescu.

În toată această perioadă, am simţit ceva ce nu credeam posibil în mijlocul unei asemenea dureri: că nu suntem singuri.

Într-adevăr, nu am fost singuri nicio clipă. De când am aflat primele veşti despre starea lui de sănătate şi până după înmormântare, s-a revărsat spre noi un val de căldură sufletească: mesaje, gânduri şi gesturi care ne-au ţinut în picioare.

Îl vom purta mereu în inimile noastre. Ştim că îl veţi purta şi voi.

Cu profundă recunoştinţă,

Familia Lucescu”.