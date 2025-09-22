Video Nu mai există echipe neînvinse în Superligă. După Craiova, a picat și reduta Rapidului

FC Rapid București a fost învinsă acasă de FC Hermannstadt cu scorul de 2-1 (0-0), duminică, într-un meci din etapa a 10-a a Superligii de fotbal. Gruparea giuleșteană rămăsese ultima formație din campionat neînvinsă. În etapa a 10-a a suferit primul eșec și liderul Universtatea Craiova, 0-1 cu Oțelul, la Galați. Acum, în clasament, 0 mai apare în dreptul codașelor Csikszereda și Melatoglobus, la rubrica „victorii”.

Rapid, care a deschis scorul prin Alexandru Dobre (59), cu un șut pe centru, din marginea careului, a suferit prima sa înfrângere în acest sezon.

Sibienii au revenit pe finalul partidei și au înscris prin doi atacanți introduși în ultima jumătate de oră, smulgând victoria.

Sergiu Buș (78) a egalat cu un șut din întoarcere la vinclu, iar Aurelian Chițu (90+3) a adus victoria oaspeților, reluând de la 6 metri centrarea lui Nana Antwi, la o ezitare a portarului Marian Aioani.

Rapid a avut ocazii de gol prin Dobre (14) și Cătălin Vulturar (64), iar sibienii au avut p bară, prin Dragoș Albu (18).

La meci au asistat 10.123 de spectatori.

FC Hermannstadt, care venea după două eșecuri consecutive, a obținut prima sa victorie în deplasare în acest sezon.

Rezultatul a atras fitilul nemulțumirilor la Rapid, echipă al cărei joc nu convingea nici până acum.

Suporterii au intrat în conflict cu jucătorii la final, iar antrenorul Costel Gâlcă (53 dde ani) s-a plâns că indicațiile tactie nu i-au fos ascultate.

CFR orbecăie în subsol

Tot duminică, CFR Cluj a fost ținută în șah de UTA Arad, 1-1 (0-0), duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 10-a a Superligii de fotbal.Arădenii au fost cei care au deschis scorul, prin autogolul francezului Marcus Coco (50), care a deviat în propria poartă centrarea lui Marinoz Tzionis.

CFR a egalat prin tânărul Lorenzo Biliboc (60), cu un șut din marginea careului.CFR a ajuns la opt partide consecutive fără victorie în campionat, cinci egaluri și trei eșecuri.Antrenorul Andrea Mandorlini nu are nicio victorie în campionat de la preluarea echipei (trei egaluri), câștigând însă returul cu BK Haecken, din Conference League (1-0).UTA are patru egaluri și un eșec în ultimele cinci etape.

La final, conducerea a anunțat că nu se pune probleme înlocuirii antrenorului italian Andrea Mandorlini (65 de ani), abia venit la echipă în locul lui Dan Petrescu (57 de ani).