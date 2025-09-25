S-a umflat cămașa pe liderul Mirel Rădoi: „Cu Dinamo suntem favoriți”

În etapa a 11-a din Superligă se înfruntă, în Bănie, locul 1, Universitatea Craiova, cu locul 3, Dinamo, formații despărțire de patru puncte.

Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi (44 de ani), a declarat, joi, într-o conferință de presă, că formația sa este favorită din două motive: evoluează pe teren propriu și ocupă prima poziție în clasament.

„Va fi primul derby adevărat pentru noi, chiar dacă am jucat cu CFR Cluj și cu U. Cluj. Cred că acesta este primul derby adevărat al campionatului, cel mai așteptat de suporterii de la ambele echipe.

Cred că va fi o partidă intensă și sper să nu fie probleme în tribune astfel încât spectacolul să rămână doar pe teren. Ne așteaptă un derby și nu cred că e nevoie de nicio motivație din partea altor persoane pentru jucători, pentru că este de ajuns importanța acestei partide. Suntem favoriți pentru că jucăm acasă și că suntem pe prima poziție, dar vorbim despre un derby în care orice se poate întâmpla.

Va fi un meci spectaculos din punctul meu de vedere, pentru că ambele echipe sunt locul 1 și 2 la nivel de posesie a balonului, sunt echipele care au cele mai multe ocazii din careul de 16 m, două echipe care aduc foarte multe centrări, care au foarte multe acțiuni individuale. Deci datele ne arată că ar fi un joc foarte spectaculos. Indiferent dacă vom primi sau nu gol, important este să fim câștigătorul la final”, a declarat Rădoi.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova va întâlni, vineri, de la ora 21:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”, formația Dinamo.