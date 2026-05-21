Universitatea Craiova, acuzată că a jucat „murdar” înainte de finala campionatului. Oltenii le-au contactat un jucător important

În doar câteva zile, Universitatea Craiova a reușit să-i sufle Universității Cluj atât Cupa României, cât și titlul de campioană.

Cei de la Universitatea Cluj o acuză pe Universitatea Craiova de lipsă de fair-play, după ce oltenii au încercat să semneze un jucător al „șepcilor roșii” chiar înainte de meciurile directe.

Președintele celor de la U Cluj, Radu Constantea, a dezvăluit că Edvinas Gertmonas (29 de ani), portarul care a câștigat Trofeul Helmut Duckadam, a fost ofertat de Craiova înainte de cele două ”finale”, soldate cu eventul celor din Bănie.

„L-am întrebat pe Gertmonas și mi-a spus că da, a fost ofertat de Craiova înaintea acestor meciuri. Eu am aflat după jocuri, dar nu am absolut nici un motiv să-l bănuiesc de ceva anume, e profesionist 110%.

De ce nu ne-a informat? Acest lucru nu știu să vă spun, dar ce pot să spun e că Universitatea Craiova nu s-a comportat fair-play”, a declarat Radu Constantea potrivit golazo.ro.

Gertmonas a fost integralist în finala Cupei de la Sibiu, în timp ce la partida de campionat din Bănie lituanianul a fost doar rezervă. Contractul lui Gertmonas cu U Cluj expiră pe 30 iunie 2026.