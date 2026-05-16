Scene dramatice într-o școală. O profesoară a murit în fața elevilor, în timpul orei

O profesoară s-a prăbușit în fața elevilor și a murit sub privirile îngrozite ale acestora, în timp ce aceștia susțineau examenele GCSE, testele naționale susținute de adolescenții din Marea Britanie la finalul învățământului secundar obligatoriu.

Cadrul didactic s-a prăbușit la King’s School din Winchester, la câteva minute după ce elevii au ajuns la începutul zilei de curs. Un elicopter a aterizat la școală puțin înainte de ora 9:00, joi dimineață, iar reprezentanții poliției din Hampshire au ajuns la fața locului la scurt timp după aceea, potrivit Mirror.

Serviciul aerian de ambulanță Hampshire and Isle of Wight Air Ambulance a confirmat că „o echipă formată dintr-un medic și doi paramedici specializați a fost trimisă cu elicopterul la un incident în Winchester, la ora 08:58, joi, 14 mai”.

Ulterior, Poliția Hampshire a transmis: „Am fost solicitați la ora 09:54, joi, 14 mai, de colegii de la ambulanță, în urma unui incident medical raportat la Kings’ School, de pe Romsey Road, Winchester.

Din păcate, o femeie în vârstă de aproximativ 40 de ani a fost declarată decedată la fața locului. Familia acesteia a fost informată. Polițiștii s-au deplasat la incident. Moartea nu este tratată ca fiind suspectă, iar un dosar este pregătit pentru medicul legist.”

Sute de elevi au adus omagii profesoarei, identificată local drept doamna Bamford, care conducea departamentul de business și informatică al școlii. Un mesaj lăsat în fața școlii spunea: „Ați fost o profesoară minunată și veți fi mereu amintită. Vă mulțumim că ați fost întotdeauna atât de bună.”

Un purtător de cuvânt al King’s School a declarat pentru publicație: „Prioritatea noastră rămâne sprijinirea familiei, a personalului și a elevilor în aceste momente dificile.

Nu avem alte comentarii de făcut în acest moment și continuăm să rugăm publicul să respecte intimitatea celor implicați. Orice întrebări privind incidentul trebuie adresate Poliției Hampshire. Vă mulțumim pentru înțelegere, în numele tuturor celor de la Kings.”