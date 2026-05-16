search
Sâmbătă, 16 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Scene dramatice într-o școală. O profesoară a murit în fața elevilor, în timpul orei

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

O profesoară s-a prăbușit în fața elevilor și a murit sub privirile îngrozite ale acestora, în timp ce aceștia susțineau examenele GCSE, testele naționale susținute de adolescenții din Marea Britanie la finalul învățământului secundar obligatoriu.

Incidentul a avut loc la o școală din Winchester FOTO Facebook / Hampshire And Iow News
Incidentul a avut loc la o școală din Winchester FOTO Facebook / Hampshire And Iow News

Cadrul didactic s-a prăbușit la King’s School din Winchester, la câteva minute după ce elevii au ajuns la începutul zilei de curs. Un elicopter a aterizat la școală puțin înainte de ora 9:00, joi dimineață, iar reprezentanții poliției din Hampshire au ajuns la fața locului la scurt timp după aceea, potrivit Mirror.

Serviciul aerian de ambulanță Hampshire and Isle of Wight Air Ambulance a confirmat că „o echipă formată dintr-un medic și doi paramedici specializați a fost trimisă cu elicopterul la un incident în Winchester, la ora 08:58, joi, 14 mai”.

Ulterior, Poliția Hampshire a transmis: „Am fost solicitați la ora 09:54, joi, 14 mai, de colegii de la ambulanță, în urma unui incident medical raportat la Kings’ School, de pe Romsey Road, Winchester.

Din păcate, o femeie în vârstă de aproximativ 40 de ani a fost declarată decedată la fața locului. Familia acesteia a fost informată. Polițiștii s-au deplasat la incident. Moartea nu este tratată ca fiind suspectă, iar un dosar este pregătit pentru medicul legist.”

Sute de elevi au adus omagii profesoarei, identificată local drept doamna Bamford, care conducea departamentul de business și informatică al școlii. Un mesaj lăsat în fața școlii spunea: „Ați fost o profesoară minunată și veți fi mereu amintită. Vă mulțumim că ați fost întotdeauna atât de bună.”

FOTO Facebook / Hampshire And Iow News
Imaginea 1/3: FOTO Facebook / Hampshire And Iow News
FOTO Facebook / Hampshire And Iow News
FOTO Facebook / Hampshire And Iow News
FOTO Facebook / Hampshire And Iow News

Un purtător de cuvânt al King’s School a declarat pentru publicație: „Prioritatea noastră rămâne sprijinirea familiei, a personalului și a elevilor în aceste momente dificile.

Nu avem alte comentarii de făcut în acest moment și continuăm să rugăm publicul să respecte intimitatea celor implicați. Orice întrebări privind incidentul trebuie adresate Poliției Hampshire. Vă mulțumim pentru înțelegere, în numele tuturor celor de la Kings.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
digi24.ro
image
România și alte 35 de state au aprobat înființarea unui tribunal special, „ca cel de la Nürnberg”, pentru judecarea lui Putin
stirileprotv.ro
image
Mai mulți SPP-iști decât jurnaliști în jurul lui Bolojan, la Timișoara. De ce e apărat de o armată de ofițeri, dacă e iubit de o țară întreagă, așa cum susține propaganda?
gandul.ro
image
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
mediafax.ro
image
Unde greșește Rapidul în fiecare sezon. Andrei Vochin, sfat pentru Dan Șucu după 14 ani fără cupele europene: „Europa nu se cumpără doar cu bani!”
fanatik.ro
image
Călătorie spre sfârșitul lumii: o vizită în cel mai secret buncăr al fostului dictator iugoslav Josip Broz Tito
libertatea.ro
image
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
"Nicușor Dan a zis că nu vor fi la guvernare!" Anunț important, cu două zile înainte de consultările cu partidele
digisport.ro
image
Primele declarații ale lui Rareș Cojoc după divorț! Ce spune despre despărțirea de Andreea Popescu: „M-a luat pe nepregătite”
click.ro
image
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Alexandra Căpitănescu, printre favoriţii finalei Eurovision 2026. Cine sunt artiştii cu şanse la marele trofeu
observatornews.ro
image
Cât durează finala Eurovision 2026. Ora la care se va termina spectacolul de la Viena
cancan.ro
image
VIDEO Pensiile nu vor putea fi indexate în 2027 așa cum s-a promis. Cât vor pierde pensionarii?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
La ce să fii atent când închiriezi o maşină în Grecia, Italia sau Spania pentru a nu avea cheltuieli în plus. Sfaturi esenţiale pentru turişti
playtech.ro
image
Cum arată Raluca Hogyes, la 8 ani distanță de la ultimul jurnal de știri prezentat. Imaginile care au șocat-o pe soția lui Lukasz Szukala
fanatik.ro
image
Moment viral cu Dragoș Pîslaru care corectează gramatical de două ori o jurnalistă în timpul unei conferințe de presă: "E foarte bine. Vă cer scuze" VIDEO
ziare.com
image
Italienii au răscolit trecutul soției lui Cristi Chivu și au rămas "mască"
digisport.ro
image
Solstițiul de vară 2026. Când are loc cea mai lungă zi din an și ce semnificație are fenomenul astronomic
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din București în care stau Adela Popescu și Radu Vâlcan. E spectaculoasă, cu etaj, are geamuri mari, o bucătărie superbă, iar curtea e plină de verdeață / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Alertă în Africa! Un nou focar de Ebola în Congo. 65 de decese și sute de cazuri suspectate până acum
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere
click.ro
image
Țara unică în lume unde se circulă atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă a drumului, în același timp
click.ro
image
Cât te costă să-ți faci locuința visurilor. Doi români au cumpărat o casă bătrânească cu 30.000 de euro, dar au ajuns la cheltuieli neașteptate
click.ro
3 printul andrew rusine regala jpg jpeg
Predicție morbidă legată de fostul Prinț Andrew. Moartea fiului preferat al Reginei va zdruncina un imens secret regal
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Un cercetător curăță sicriul de plumb din epoca romană descoperit în Colchester, Marea Britanie (© Colchester Archaeological Trust)
Un sicriu de plumb din perioada romană, cu rămășițele unei femei de rang înalt, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nadine învață pe rupte. Vedeta și-a pus meditator la chimie: „E foarte greu să aleg dacă spăl vase, dau cu aspiratorul, fac mâncare pentru familie sau fac lecții”
image
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere

OK! Magazine

image
"Pericolul" celui de-al treilea născut la Palat. Prințul Louis, pe urmele unor unchi care erau, ca și el, preferații mamei

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas