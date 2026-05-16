search
Sâmbătă, 16 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Vedeta TV care a renunțat la televiziune pentru un job la STB. Ce spune despre foștii săi șefi

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Gabi Jugaru, care în trecut făcea emisiuni precum „Jugaru Shukaru” și „Cash Taxi”, a decis să își schimbe cariera la 180 de grade. Fostul prezentator a ieșit din televiziune, iar acum lucrează pentru la STB.

Fosta vedetă TV lucrează acum la STB FOTO PMB
Fosta vedetă TV lucrează acum la STB FOTO PMB

Fostul prezentator Gabi Jugaru lucrează în prezent la Societatea de Transport București, unde ocupă funcția de specialist SSM, adică în domeniul Securității și Sănătății în Muncă.

El a povestit că lucrează la STB din noiembrie 2023 și că se ocupă de dosarele privind accidentele de muncă în care sunt implicați angajații societății.

„Îmi fac treaba cu multă plăcere. Eu sunt specialist SSM (Securitate și Sănătate în Muncă – n.r.). Mă ocup foarte bine de această activitate, pe care o fac foarte bine, așa cum spun și șefii. În 2024, din toate dosarele de accidente de muncă de la STB, eu am rezolvat circa 40% dintre ele. Lucru verificabil și la ITM”, a spus acesta pentru Gândul.

Gabi Jugaru FOTO Arhiva personala Facebook
Gabi Jugaru FOTO Arhiva personala Facebook

El a vorbit și despre situația dificilă cu care se confruntă STB, afirmând că responsabilitatea ar trebui căutată în deciziile luate de vechile conduceri ale companiei.

„Să se facă un audit cu sabia deasupra capului, și cine a luat decizii greșite să plătească. Este vorba de decizii ale managementului din urmă cu mai mulți ani. Acum nu este normal să plătească oamenii care au muncit din greu pentru deciziile proaste ale unor manageri”, spune inspectorul de la STB.

Pe lângă jobul e la STB, Gabi Jugaru are și propria afacere. El deține și un atelier auto.

„În paralel, am o afacere, care presupune un atelier auto specializat în servicii de detailing profesional, curățare tapițerie, polish”, a mai declarat acesta.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
digi24.ro
image
România și alte 35 de state au aprobat înființarea unui tribunal special, „ca cel de la Nürnberg”, pentru judecarea lui Putin
stirileprotv.ro
image
Mai mulți SPP-iști decât jurnaliști în jurul lui Bolojan, la Timișoara. De ce e apărat de o armată de ofițeri, dacă e iubit de o țară întreagă, așa cum susține propaganda?
gandul.ro
image
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
mediafax.ro
image
Unde greșește Rapidul în fiecare sezon. Andrei Vochin, sfat pentru Dan Șucu după 14 ani fără cupele europene: „Europa nu se cumpără doar cu bani!”
fanatik.ro
image
Călătorie spre sfârșitul lumii: o vizită în cel mai secret buncăr al fostului dictator iugoslav Josip Broz Tito
libertatea.ro
image
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
"Nicușor Dan a zis că nu vor fi la guvernare!" Anunț important, cu două zile înainte de consultările cu partidele
digisport.ro
image
Primele declarații ale lui Rareș Cojoc după divorț! Ce spune despre despărțirea de Andreea Popescu: „M-a luat pe nepregătite”
click.ro
image
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Alexandra Căpitănescu, printre favoriţii finalei Eurovision 2026. Cine sunt artiştii cu şanse la marele trofeu
observatornews.ro
image
Cât durează finala Eurovision 2026. Ora la care se va termina spectacolul de la Viena
cancan.ro
image
VIDEO Pensiile nu vor putea fi indexate în 2027 așa cum s-a promis. Cât vor pierde pensionarii?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
La ce să fii atent când închiriezi o maşină în Grecia, Italia sau Spania pentru a nu avea cheltuieli în plus. Sfaturi esenţiale pentru turişti
playtech.ro
image
Cum arată Raluca Hogyes, la 8 ani distanță de la ultimul jurnal de știri prezentat. Imaginile care au șocat-o pe soția lui Lukasz Szukala
fanatik.ro
image
Moment viral cu Dragoș Pîslaru care corectează gramatical de două ori o jurnalistă în timpul unei conferințe de presă: "E foarte bine. Vă cer scuze" VIDEO
ziare.com
image
Italienii au răscolit trecutul soției lui Cristi Chivu și au rămas "mască"
digisport.ro
image
Solstițiul de vară 2026. Când are loc cea mai lungă zi din an și ce semnificație are fenomenul astronomic
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din București în care stau Adela Popescu și Radu Vâlcan. E spectaculoasă, cu etaj, are geamuri mari, o bucătărie superbă, iar curtea e plină de verdeață / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Alertă în Africa! Un nou focar de Ebola în Congo. 65 de decese și sute de cazuri suspectate până acum
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere
click.ro
image
Țara unică în lume unde se circulă atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă a drumului, în același timp
click.ro
image
Cât te costă să-ți faci locuința visurilor. Doi români au cumpărat o casă bătrânească cu 30.000 de euro, dar au ajuns la cheltuieli neașteptate
click.ro
3 printul andrew rusine regala jpg jpeg
Predicție morbidă legată de fostul Prinț Andrew. Moartea fiului preferat al Reginei va zdruncina un imens secret regal
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Un cercetător curăță sicriul de plumb din epoca romană descoperit în Colchester, Marea Britanie (© Colchester Archaeological Trust)
Un sicriu de plumb din perioada romană, cu rămășițele unei femei de rang înalt, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nadine învață pe rupte. Vedeta și-a pus meditator la chimie: „E foarte greu să aleg dacă spăl vase, dau cu aspiratorul, fac mâncare pentru familie sau fac lecții”
image
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere

OK! Magazine

image
"Pericolul" celui de-al treilea născut la Palat. Prințul Louis, pe urmele unor unchi care erau, ca și el, preferații mamei

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas