Vedeta TV care a renunțat la televiziune pentru un job la STB. Ce spune despre foștii săi șefi

Gabi Jugaru, care în trecut făcea emisiuni precum „Jugaru Shukaru” și „Cash Taxi”, a decis să își schimbe cariera la 180 de grade. Fostul prezentator a ieșit din televiziune, iar acum lucrează pentru la STB.

Fostul prezentator Gabi Jugaru lucrează în prezent la Societatea de Transport București, unde ocupă funcția de specialist SSM, adică în domeniul Securității și Sănătății în Muncă.

El a povestit că lucrează la STB din noiembrie 2023 și că se ocupă de dosarele privind accidentele de muncă în care sunt implicați angajații societății.

„Îmi fac treaba cu multă plăcere. Eu sunt specialist SSM (Securitate și Sănătate în Muncă – n.r.). Mă ocup foarte bine de această activitate, pe care o fac foarte bine, așa cum spun și șefii. În 2024, din toate dosarele de accidente de muncă de la STB, eu am rezolvat circa 40% dintre ele. Lucru verificabil și la ITM”, a spus acesta pentru Gândul.

El a vorbit și despre situația dificilă cu care se confruntă STB, afirmând că responsabilitatea ar trebui căutată în deciziile luate de vechile conduceri ale companiei.

„Să se facă un audit cu sabia deasupra capului, și cine a luat decizii greșite să plătească. Este vorba de decizii ale managementului din urmă cu mai mulți ani. Acum nu este normal să plătească oamenii care au muncit din greu pentru deciziile proaste ale unor manageri”, spune inspectorul de la STB.

Pe lângă jobul e la STB, Gabi Jugaru are și propria afacere. El deține și un atelier auto.

„În paralel, am o afacere, care presupune un atelier auto specializat în servicii de detailing profesional, curățare tapițerie, polish”, a mai declarat acesta.