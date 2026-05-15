A dat 10.000 de euro pe un cal, iar acum l-a vândut pe o sumă colosală. Patronul din Superliga care face bani grămadă cu o afacere suprinzătoare

Valeriu Iftime nu investește doar în fotbal, ci și în creșterea cailor de rasă, afacere care i-a adus un câștig important în ultima perioadă.

Patronul celor de la FC Botoșani deține o herghelie aflată la câteva zeci de kilometri de Botoșani, unde a investit aproximativ un milion de euro. Acolo sunt crescuți și antrenați cai pentru echitație și competiții.

„Particip la concursuri. Îi iubesc!”

Iftime a povestit că unul dintre caii cumpărați cu 10.000 de euro a fost vândut ulterior pentru 60.000 de euro, tranzacție pe care o consideră una dintre cele mai bune făcute în această afacere. În prezent, în jur de 40 de persoane practică echitația la baza sa.

„(n.r. Mai aveți o pasiune, cea legată de cai. Sunteți un patron mai bun de club de fotbal sau de cai de concurs?) Nu sunt așa implicat cu caii. Într-adevăr, am o fermă de cai de rasă, care sar la obstacole și ce mai fac ei pe acolo.

„Îi iei cu 10.000 și îi dai apoi cu mai mult!”

Sunt vreo 30-40 de fetițe care fac echitație săptămână de săptămână acolo. Particip la concursuri, dar eu nu sunt un călăreț de marcă și nici nu sunt cel mai mare deținător de cai. Îmi plac, îi iubesc, dar fac un fel de business cu ei, sunt un fel de geambaș de cai. (n.r. Cu cât ați vândut cel mai mult?) Vreo 60.000 de euro. Îi iei cu 10.000 și îi dai apoi cu mai mult!”, a spus Valeriu Iftime, conform digisport.ro.