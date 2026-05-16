Sâmbătă, 16 Mai 2026
Creierul seriei de atacuri antisemite din Europa, arestat în SUA. Cine este Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi

Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi, comandantul grupării pro-iraniene din Irak Kataib Hezbollah, a orchestrat cel puțin 20 de atacuri asupra unor obiective ale comunității evreiești din Europa și SUA, începând din februarie, în contextul escaladării conflictului dintre Iran, Statele Unite și Israel, au anunțat autoritățile federale americane. Acesta a fost pus sub acuzare în SUA pentru că a coordonat o amplă rețea de atacuri teroriste drept represalii pentru războiul împotriva Iranului, potrivit documentelor judiciare făcute publice vineri la New York, relatează NYT și CNN.

Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi a fost arestat în SUA FOTO FBI NEW YORK
Potrivit procurorilor americani, al-Saadi, în vârstă de 32 de ani, a coordonat atacurile din Belgia, Olanda, Marea Britanie, Franța și Canada și punea la cale atentate și pe teritoriul Statelor Unite. Printre țintele vizate s-ar fi numărat o sinagogă din Manhattan, precum și centre evreiești din Los Angeles și Scottsdale, Arizona.

Militantul irakian acționa în numele Kataib Hezbollah, una dintre cele mai puternice grupări paramilitare pro-iraniene din Irak și organizație desemnată teroristă de către Statele Unite. Gruparea este considerată un aliat al Forței Quds, brațul extern al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC), însărcinat cu operațiuni externe și rețelele clandestine ale Teheranului.

Rețeaua „fantomă” folosită pentru atacuri în Europa

Potrivit rechizitoriului procurorilor americani, atacurile au fost organizate prin intermediul unei grupări obscure, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya, care a revendicat mai multe acte de violență în Europa fără să își dezvăluie legăturile cu Kataib Hezbollah. Ancheta FBI a arătat că organizația era, în realitate, o structură-paravan creată pentru a efectua atacuri în numele miliției irakiene. Anchetatorii au observat inclusiv similitudini între siglele celor două grupări.

Documentele instanței arată că, „aproape peste noapte”, gruparea ar fi activat celule teroriste în mai multe state europene ca reacție la războiul izbucnit în februarie și la operațiunile militare americane și israeliene împotriva Iranului. Atacurile au provocat  neliniște în comunitățile evreiești din Europa, după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Serie de atacuri în Europa

Printre incidentele de violență enumerate de procurori se numără atacul cu explozibili asupra unei sinagogi din Liège, Belgia, pe 9 martie, incendierea unei sinagogi din Rotterdam pe 13 martie și atacul cu explozibili asupra unei școli evreiești din Amsterdam, o zi mai târziu. Tot în Amsterdam a fost vizată și clădirea Bank of New York Mellon, iar la Paris a fost atacată clădirea Bank of America, ambele companii americane.

În Londra, atacatorii au incendiat patru ambulanțe aparținând organizației Hatzalah, care deservește în principal comunitățile evreiești ortodoxe. La sfârșitul lunii aprilie, doi bărbați evrei, dintre care unul avea dublă cetățenie, americano-britanică, au fost înjunghiați și răniți grav într-un alt atac produs în capitala britanică.

Autoritățile susțin că o mare parte dintre persoanele implicate în executarea atacurilor nu aveau legături anterioare cu grupări extremiste și ar fi fost recrutate cu promisiunea unor sume de bani. Procurorii consideră că strategia grupării era următoarea: atacuri ieftine și relativ simple menite să răspândească panică în rândul comunităților evreiești occidentale.

Plănuirea unui atentat asupra unei sinagogi din New York

În Statele Unite, ancheta FBI a dezvăluit un presupus complot pentru bombardarea unei sinagogi importante din Manhattan. Potrivit documentelor judiciare, al-Saadi credea că discută cu un membru al unui cartel mexican dispus să pună în aplicare atentatul; persoana era, în realitate, un agent sub acoperire al forțelor de ordine americane.

Pe 3 aprilie, al-Saadi a trimis presupusului intermediar fotografii și hărți ale sinagogii vizate, precum și un document în limba arabă care descria congregația ca susținând „dreptul Israelului de a exista”. El ar fi transmis și informații despre alte două ținte potențiale din Los Angeles și Scottsdale.

Conform anchetatorilor, al-Saadi a acceptat să plătească 10.000 de dolari pentru atentate și a transferat deja 3.000 de dolari în criptomonede drept avans pentru atacul din New York. Într-un mesaj trimis pe 6 aprilie, acesta ar fi insistat ca „operațiunea să aibă loc ASTĂZI”.

Agentul sub acoperire i-a transmis ulterior un videoclip în care apărea o prezență puternică a poliției în apropierea sinagogii, iar după ce atacul nu a mai avut loc, al-Saadi ar fi cerut explicații privind eșecul operațiunii.

Legături directe cu grupări paramilitare din Iran

Potrivit interceptărilor FBI, liderul militant ar fi declarat într-o convorbire telefonică: „Acest război nu se va termina. Ori ne elimină ei pe noi, ori îi eliminăm noi pe ei.”

Anchetatorii au arătat că al-Saadi a discutat despre „echipe multiple” pe care le coordona și că solicita ajutor pentru atacuri în Statele Unite și Canada împotriva unor „sinagogi evreiești” și „sedii sioniste”.

Dosarul îl prezintă pe al-Saadi drept unul dintre cei mai importanți oficiali apropiați Iranului arestați de Statele Unite de la începutul actualului conflict. Procurorii spun că acesta a colaborat direct cu generalul iranian Qassem Soleimani, fostul comandant al Forței Quds, ucis într-un atac american cu dronă în 2020, precum și cu Abu Mahdi al-Muhandis, liderul Kataib Hezbollah, eliminat în aceeași operațiune militară.

Arestat în Turcia și transferat în SUA

Autoritățile americane nu au anunțat oficial unde a fost capturat al-Saadi, însă avocatul său, Andrew Dalack, a declarat în instanță că acesta a fost arestat în Turcia și predat rapid autorităților americane, fără posibilitatea de a contesta legal detenția sau transferul.

În timpul audierii desfășurate vineri la tribunalul federal din Manhattan, al-Saadi a apărut îmbrăcat în pantaloni militari verzi și o cămașă neagră. Acesta nu s-a adresat curții, iar judecătorul a decis să rămână în detenție fără posibilitatea eliberării pe cauțiune.

Avocatul său a susținut că liderul militant se consideră „prizonier politic și prizonier de război”, insistând că instanța ar trebui să îl trateze ca atare.

Procurorul federal din Manhattan, Jay Clayton, a declarat că „al-Saadi a încercat să destabilizeze societatea americană prin intimidare și violență”, adăugând că procesul său „va demonstra ce are mai bun sistemul american de justiție”.

La rândul său, comisarul poliției din New York, Jessica Tisch, a afirmat în cadrul unei ceremonii religioase la sinagoga Temple Emanu-El că complotul pregătit de militant viza „inima comunității evreiești” din oraș. Oficialul a precizat că autoritățile colaborează îndeaproape cu liderii comunității pentru consolidarea măsurilor de securitate.

Cazul este considerat de autoritățile americane drept una dintre cele mai grave amenințări teroriste coordonate de o rețea pro-iraniană în afara Orientului Mijlociu din ultimii ani și ridică semne de întrebare privind extinderea operațiunilor clandestine ale grupărilor susținute de Teheran pe pământ european și american.

