Foto Cele mai spectaculoase apariții de la Cannes 2026. Rochiile și ținutele care au furat toate privirile pe covorul roșu

Festivalul de Film de la Cannes 2026 a debutat cu o adevărată paradă a luxului și eleganței, iar covorul roșu a fost dominat de rochii dramatice, mantii spectaculoase și apariții couture care au atras toate camerele de fotografiat.

Potrivit The Guardian, printre cele mai apreciate apariții s-au numărat Catherine Deneuve, Isabelle Huppert și Demi Moore, care au mizat pe ținute elegante, cu siluete dramatice și materiale sofisticate. Mantii voluminoase, texturi plisate, satin și croieli sculpturale au dominat covorul roșu de la Cannes în primele zile ale festivalului.

Demi Moore a atras atenția într-o ținută Gucci spectaculoasă, accesorizată cu bijuterii impresionante, în timp ce Heidi Klum, Diane Kruger și Alia Bhatt s-au numărat printre vedetele care au generat cele mai multe reacții online datorită aparițiilor lor extravagante.

Unul dintre cele mai comentate momente a fost revenirea în lumina reflectoarelor a legendelor cinematografiei. Jane Fonda, Catherine Deneuve, Joan Collins și Isabella Rossellini au fost elogiate pentru eleganța lor, într-un moment pe care presa internațională l-a descris drept o celebrare a glamourului clasic și a diversității de vârstă în lumea filmului și a modei.

În paralel, starurile mai tinere au încercat să împingă limitele creativității vestimentare, cu apariții inspirate de haute couture, influențe asiatice și ținute romantice în nuanțe pastelate.

Festivalul de Film de la Cannes se desfășoară între 12 și 23 mai și rămâne unul dintre cele mai importante evenimente mondene și cinematografice ale anului, unde moda este aproape la fel de urmărită precum filmele prezentate în competiție.