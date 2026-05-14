Diana Șucu își imaginează cum ar fi fost cu Cristian Chivu la Rapid. Soțul său l-a preferat însă pe un idol al galeriei

Diana Șucu, soția acționarul majoritar al clubului de fotbal Rapid, a distribuit azi pe rețelele sociale o imagine cu Cristi Chivu în timp arată cu degetele cifra 2, după a cucerit atât titlul, cât și Cupa Italiei.

La finalul anului 2024, la doi ani după implicarea în Giulești, Dan Șucu a preluat și pachetul de acțiuni la Genoa. Chivu a fost aproape să semneze cu Rapid în anul 2024, însă patronul clubului, s-a opus mutării, preferând varianta Marius Șumudică, un idol al galeriei.

În 2024, Rapid se despărțise de Neil Lennon la începutul sezonului, după doar șase etape. Atunci, Dan Șucu i-a propus lui Cristi Chivu să preia echipa. Românul acceptase ideea de a antrena în Superligă, însă negocierile s-au blocat în momentul în care giuleștenii au analizat cerințele sale.

Concret, actualul tehnician de la Inter și-ar fi dorit un contract valabil pe cinci ani, o clauză de reziliere de 1.000.000 de euro și puteri depline pentru reorganizarea clubului. Cum Chivu nu avea experiență la nivel de seniori la acel moment, pregătind doar echipele de juniori ale lui Inter, Șucu l-a refuzat.

„Ceea ce-mi ceri tu este să-ți predau clubul, iar așa ceva nu fac”, i-ar fi transmis omul de afaceri. Ulterior, Cristi Chivu a continuat la juniorii lui Inter, iar în ianuarie 2025 a semnat cu Parma, echipă pe care a ajutat-o să se mențină în Serie A după 13 meciuri. Câteva luni mai târziu, a revenit la Inter, după plecarea lui Simone Inzaghi la Al-Hilal.