Coșmar încheiat pentru Dan Petrescu. Antrenorul revine pe bancă, după șase luni de tratament complex

La 58 de ani, Dan Petrescu și-a anunțat revenirea în fotbal, la șase luni după ce renunțase să mai antreneze. Fostul mare internațional tricolor s-a tratat de o anumită afecțiune în acest timp, iar semnele sunt bune, după cum a declarat cel poreclit ”Bursucul”.

Invocând probleme de sănătate, Dan Petrescu și-a dat demisia de pe banca lui CFR Cluj după înfrângerea cu Hacken, 2-7 în preliminariile în Conference League. Meciul cu suedezii a fost picătura care a umplut paharul pentru tehnicianul bucureștean, care avertizase de mai multă vreme că va părăsi echipa: „Am nevoie de o pauză mai lungă. Am avut și niște probleme de sănătate, trebuie să le rezolv, încă nu le-am rezolvat de tot. Nu m-am simțit bine deloc zilele astea. Am luat o hotărâre care e bună și pentru mine, și pentru club. Vreau să-mi iau o pauză, un an, doi, trei, patru, cinci. Dacă voi fi sănătos, mă voi întoarce”.

Într-o lună-două va fi OK

De atunci, Dan Petrescu a fost supus unui tratament complex despre care au venit informații terifiante: impresarul Ioan Becali a susținut că „a slăbit 30 de kilograme, este într-o situație dificilă”, fostul președinte al lui CFR Cluj, Cristian Balaj, a dezvăluit că „s-a tratat cu un vraci chinez”, în timp ce șeful LPF, Gino Iorgulescu, a declarat că ”va fi văzut de un oncolog”. Până la urmă, însuși antrenorul a transmis prin intermediul unui bun prieten, jurnalist britanic, că nu a fost vorba despre cancer, ci o altă afecțiune.

Acum, „Bursucul”, câștigător al 5 titluri în Superliga și al unuia în China, a dezvăluit că este pe drumul cel bun și că într-o lună sau două va reveni în fotbal. „Mă simt bine. Nu știu ce a apărut despre mine. Eu mă simt bine, mai am puțin și încep să antrenez. Mai am nevoie de o lună - două ca să fiu OK”, a spus Dan Petrescu la Digisport, antrenorul completând că acest lucru se poate întâmpla „poate chiar înainte de finalul acestui, vedem”.