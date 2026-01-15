Dan Petrescu, apreciere amară într-un moment greu al vieții: „Sunt mai prețuit în străinătate decât în România”

Dan Petrescu, 58 de ani, a renunțat temporar să mai antreneze, pentru a-și rezolva o problemă de sănătate. Chiar dacă unii oameni de fotbal au sugerat că fostul mare internațional s-ar lupta cu cancerul, „Bursucul” a dezvăluit, prin intermediul unui jurnalist britanic, că afecțiunea sa are altă natură și că în curând va reveni pe gazon, la cârma unei echipe.

În acest context, Dan Petrescu a declarat pentru PRO TV că a simțit că este mai apreciat în străinătate decât în România. „În momentele astea, când au ieșit multe istorii despre mine în presă, am primit atâtea clipuri din Rusia, din Italia, din Anglia. Mai puțin din România, dar eu știam asta. Am fost mai mult apreciat în străinătate decât aici. Asta este realitatea! Dar mergem înainte. Și în România sunt mulți care sunt alături de mine, dar parcă nu la fel de mulți ca cei din străinătate", a spus fostul antrenor al lui CFR Cluj.

Fiica lui dan Petrescu, invitată la meciul Chelsea - Arsenal

Dan Petrescu a dezvăluit că fiica sa, Beatrice-Chelsea, a fost invitată de Chelsea la derby-ul de aseară cu Arsenal, din semifinalele Cupei Ligii Angliei. Acest moment s-a petrecut la 28 de ani distanță de la golul fostului fotbalist în poarta „ tunarilor”, care a calificat-o pe Chelsea în finala Cupei. „M-au surprins puțin, pentru că în ultima perioadă de când patroni sunt americanii, am înțeles că e mult mai greu să pătrunzi la meciuri și biletele sunt mult mai scumpe.

Poate s-au gândit că o să aducă puțin noroc la acest meci, într-adevăr, cel mai bun meci al meu cred a fost cel cu Arsenal. M-am bucurat foarte mult pentru Beatrice, mai ales că poate să aleagă un coleg, o colegă și am ales eu colegul! Fostul meu scouter de la CFR. I-am rugat să-mi dea și mie niște poze și imagini de la meci, am rugat-o pe Beatrice să fie norocoasă și să aducă victoria", a spus Dan Petrescu. Chelsea nu a reușit să câștige, fiind învinsă cu 3-2, însă prestația gazdelor a fost dătătoare de speranțe în contextul în care trece printr-o perioadă mai dificilă.