Cornel Dinu a ajuns din nou la spital. Procurorul este monitorizat de către medicii de la Universitar

Fostul antrenor al echipei de fotbal Dinamo, Cornel Dinu (77 de ani), a fost internat sâmbătă noaptea la Spitalul Universitar de Urgență, și supus mai multor investigații, susțin surse apropiate acestuia.

Legenga clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare se confruntă cu probleme de sănătate. Luptând cu depresia, Mister nici nu a mai ieșit din casă în ultimele luni, cu excepția vizitelor necesare la spital.

Cornel Dinu a fost internat în noaptea de sâmbătă spre duminică și supus mai multor investigații în cadrul Spitalului Universitar.

Între timp, a fost mutat la secția de cardiologie. „Starea mea este acceptabilă”, a transmis azi, conform iamsport.ro.

„Ce să fac, îmi aștept sfârșitul. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme care le-am. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă”, spunea acum câteva săptămâni cel poreclit Procurorul.