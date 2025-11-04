Perioada critică pentru Cornel Dinu nu se mai termină. O persoană din familie îi face zile amare

Cornel Dinu (77 de ani), unul dintre simbolurile clubului de fotbal Dinamo, nu izbutește să iasă din depresia care l-a luat în stăpânire de câteva luni. În afara problemelor de sănătate, Procurorul ar avea parte și de supărări provocate de fiul său - Corneluș, spun apropiații săi.

Ionel Augustin, fost dinamovist, a dezvăluit ce se întâmplă cu legendarul Cornel Dinu, după ce acesta a spus că își așteaptă sfârșitul, scrie prosport.

Cornel Dinu refuză să fie vizitat la domiciului pe care-l deține în apropiere de sediul Televiziunii Române, dar ține legătura cu apropiații prin telefon.

„Am fost de câteva ori, ne respinge, nu mai vrea nici să-l vedem, nici… Vorbim la telefon. Mie mi-a răspuns, dar numai «lasă-mă în pace», ne înjură (n.r. - zâmbește). El este idolul vieții mele ca fotbalist, din toate timpurile. Au mai încercat și alții, și Borcea, care e sufletul lui. Vrea să îl ajute… Nu îl mișcă nimic”, a declarat Ionel Augustin (70 de ani).

Cornel Dinu, despre care dinamoviștii sunt convinși că este unul dintre cei doi câini de pe stema clubului, a declarat că nu și-a mai părăsit domiciliul de aproape un an și jumătate, cu excepția vizitelor pe care le-a făcut la spital.