Convocat la naționala României, din liga a șasea, de amatori. Situație specială pentru fundașul tricolor

Naționala de tineret a României începe în luna septembrie drumul către Euro 2027, cu meciurile din preliminarii împotriva reprezentativelor din Kosovo și San Marino. Noul selecționer Costin Curelea, care i-a luat locul lui Daniel Pancu, a anunțat lista stranierilor pentru cele două partide, listă din care face parte și Tony Strata, jucător aflat într-o situație delicată.

Fundașul dreapta în vârstă de 20 de ani, născut la Marsilia din tată corsican și mamă româncă, a ajuns în liga a 6-a din Franța, de amatori. Formația sa, Ajaccio, a fost retrogradată la mijlocul acestei săptămânii în afara fotbalului profesionist, ca sancțiune pentru problemele financiare ale clubului. Imediat după această veste neplăcută, Tony Strata a primit convocarea la naționala U21 a Românei.

Apărătorul nu va rămâne însă în fotbalul amator. Ajaccio le va rezilia contractele tuturor jucătorilor, iar Tony Strata urmează să semneze cu o altă formație, profesionistă. Cea mai probabilă destinație a tricolorului va fi tot o echipă corsicană, Bastia, care evoluează în al doilea eșalon din Franța.

Cu el în echipă, România U21 întâlnește în preliminariile Euro 2027, pe Kosovo, pe 5 septembrie, și pe San Marino, pe 9 septembrie.

Lista celor 10 stranieri convocați de Costin Curelea

Portar: Vlad Rafailă (Real Betis / Spania)

Fundași: Tony Strata (AC Ajaccio / Franța), Matteo Duțu (AC Milan / Italia), Emanuel Marincău (FSV Mainz / Germania), Antonio David (Internazionale Milano / Italia)

Mijlocași: Luca Szimionaș (Hellas Verona / Italia), Robert Jălade (Sevilla / Spania)

Atacanți: Rareș Burnete (Juve Stabia / Italia), Ioan Vermeșan (Hellas Verona / Italia), Jason Kodor (US Lecce / Italia)

Lotul va fi completat ulterior cu jucătorii din campionatul intern.

Programul României din preliminariile pentru Euro U21 2027

5 septembrie 2025: România – Kosovo

9 septembrie 2025: San Marino – România

14 octombrie 2025: România – Cipru

14 noiembrie 2025: Finlanda – România

18 noiembrie 2025: România – Spania

27 martie 2026: Kosovo – România

31 martie 2026: România – San Marino

25 septembrie 2026: Cipru – România

30 septembrie 2026: România – Finlanda

6 octombrie 2026: Spania – România