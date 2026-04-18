Moment istoric pentru motosportul românesc: Alexandra Teslovan a debutat la Europenele de Raliuri, la doar 19 ani

Alexandra Teslovan, pilot român în vârstă de doar 19 ani, a devenit oficial cea mai tânără femeie din România care debutează la Campionatul European de Raliuri, după ce a participal la Raliul Andaluziei.

Alexandra a luat startul în prima probă specială a Raliului Andaluziei, vineri seară, etapa de deschidere a Campionatului European de Raliuri (ERC), desfășurată în perioada 17-19 aprilie la Cordoba. Etapa, care a deschis oficial lupta pentru punctele din ierarhia generală, a fost o probă specială inaugurală. Astăzi și mâine, competiția continuă cu probe tehnice, iar la finalul zilei de duminică se vor trage primele concluzii după etapa de debut în noul sezon.

„Este un vis devenit realitate. Îmi doresc să reprezint România!”

Alături de copilotul Mihai Supuran, Alexandra a luat startul la ERC pe un model Ford Fiesta Rally3. Nu doar că a devenit cea mai tânără româncă prezentă la Europene, ci a devenit și a doua cea mai tânără femeie pilot din istoria competiției. În urma primei probe, Alexandra se situează pe cea de-a 53-a poziție la general și pe 15 la divizia RC3.

„Este un vis devenit realitate să ajung aici. Fiecare kilometru parcurs în această competiție înseamnă o lecție importantă pentru mine. Îmi doresc să cresc de la o probă la alta și să reprezint România cât mai bine!”, a declarat Alexandra Teslovan, după startul oficial.

Alexandra, activă în competiții din 2022 și componentă a echipei UniCredit Leasing Rally Team, a intrat recent în atenția internațională, fiind inclusă într-un top al celor mai promițătoare femei-pilot din lume. În plus, ea a fost selectată în programul Beyond Rally Women’s Driver, inițiativă susținută de WRC Promoter, dedicată tinerelor pilote cu potențial de a face pasul spre Junior WRC.

Oportunitate de vizibilitate internațională pentru tineri

Raliul Andaluziei (Sierra Morena) deschide sezonul 2026 și propune un traseu considerat printre cele mai solicitante din punct de vedere tehnic. Probele speciale se desfășoară pe asfalt și alternează porțiuni de viteză ridicată cu sectoare înguste, pline de viraje strânse, unde precizia devine decisivă.

Evenimentul reunește la start nume puternice din raliurile europene și este văzut, în același timp, ca o platformă importantă pentru afirmarea tinerilor piloți, mulți dintre ei ajungând ulterior în Campionatul Mondial de Raliuri.