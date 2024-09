Lucescu tratează „boala noastră cronică“: greșeala românească pe care o tot repetăm, fără să învățăm nimic

România a zdrobit Kosovo (3-0) după un joc solid și o prestație încântătoare a lui Man. Imediat s-a și manifestat „boala cronică“ a fotbalului nostru, cea cu exagerările. Din fericire, selecționerul s-a aflat în grupul minoritar al celor care au rămas cu picioarele pe pământ.

Să facem nuntă după victorii și înmormântări după înfrângeri e „specialitatea casei“ în fotbalul nostru, o abordare toxică de care ne lovim, în mod repetat, fără să învățăm nimic din această greșeală.

La debutul în Liga Națiunilor, ediția 2024-2025, România a practicat un joc foarte bun, la Priștina, iar pe teren s-a remarcat un fotbalist cu o clasă peste ceilalți: Dennis Man (26 de ani). Jucătorul de la Parma a deschis scorul cu un gol superb și a mai avut câteva acțiuni excelente. Alături de el, au strălucit Valentin Mihăilă (24 de ani) și Denis Drăguș (25 de ani).

Deși revenirea sa pe banca naționalei, după 38 de ani, a produs un rezultat încântător, Mircea Lucescu (79 de ani) a fost capabil să-și păstreze echilibrul la conferința de la Priștina: „E doar o victorie, e importantă, dar e importantă dacă aduce altă victorie“.

În continuarea analizei sale, selecționerul a admis că avem un drum foarte lung de parcurs, ca să ajungem unde vrea să ducă el naționala: „În anii '70, când n-aveam o forţă fizică deosebită, i-am pasat pe brazilieni, englezi. Când am pierdut această calitate, am început să suferim. Trebuie să ne întoarcem la acest lucru, să punem jocul pe calităţile individuale ale jucătorilor români, adică să folosească şi mintea foarte bine. Le-a fost foarte greu şi la antrenamente cu ce am făcut, se plângeau că n-au fost obişnuiţi să joace pe spaţii mici dintr-o singură atingere sau două şi le va mai fi greu, dar va fi bine“.

Kosovo, fix de liga a treia

Spre norocul nostru, în fruntea naționalei a ajuns un selecționer care nu se mai îmbată cu apa rece, la 79 de ani. Pentru că naționala statului Kosovo, pe care tocmai am zdrobit-o, e una modestă, aflată fix unde trebuie să fie, în acest moment. Adică, în Liga C a fotbalului european. Iar rezultatele din 2024 vorbesc de la sine. Până la acest 0-3 cu România, Muriqi și compania fuseseră învinși, în acest an, de Norvegia (0-3) și Ungaria (0-2), singura victorie fiind una la limită, 1-0 cu Armenia, în deplasare, în martie.

Ca să înțelegem și mai bine cu cine și-a încordat naționala „mușchii“, vineri seara, merită amintit locul ocupat de Kosovo în clasamentul FIFA: 106. Sub naționale precum Mozambic, Madagascar, Tadjikistan și Palestina.

Sunt amănunte de care, ca de obicei, n-au fost în stare să țină cont mulți specialiști din fotbalul românesc. De aici și această „avalanșă“ de exagerări care au curs, după Kosovo – România. Iată două exemple:

*Dumitru Dragomir pentru Fanatik: Dennis Man a avut trei acţiuni, fiecare de câte 25 de milioane de euro. A jucat de 75 de milioane de euro. N-am văzut de mult aşa un fotbalist. Exagerez, eu de fiecare dată mai exagerez, dar 80-90% se adevereşte. Man a crescut în valoare, are o forţă în picioare nemaipomenită, aţi văzut cum pleacă de pe loc... Plecarea de pe loc e formidabilă. Nu sunt mulţi în lume care fac asta, primii 5-6 paşi.

*Mihai Stoica, la Prima Sport: Am văzut un jucător nou pe care nu-l cunoşteam (n.r. – Dennis Man). Avea ceva din Robben (n.r. – fostul mare jucător olandez, Arjen Robben), doar că era mai zvelt şi cu o figură mai frumoasă. Golul de 1-0, marcat de Man... am mai văzut aşa ceva doar la Robben.

Nu cu echipele astea ne vom bate

E clar că naționala României se află pe un trend ascendent, iar rezultatele pozitive nu mai pot fi puse exclusiv pe seama unei conjuncturi favorabile, așa cum s-a întâmplat, după calificarea obținută de Edward Iordănescu pentru Euro 2024.

Pe de altă parte, mai există o certitudine pe care ne-a arătat-o chiar turneul final din Germania: suntem, în continuare, foarte departe de nivelul unor coloși, precum Belgia și Olanda. Și aici apare marea provocare pentru „Il Luce“. Pentru că, după cum a și lăsat de înțeles deja, obiectivul său principal va fi reducerea acestei distanțe în lunile rămase până la startul preliminariilor Mondialului din 2026. În acest sens, campania din Liga Națiunilor va fi prilejul pentru ca selecționerul să facă retușurile necesare.

Așadar, deși e de așteptat să dominăm această grupă din Liga Națiunilor, cu niște formații de lumea a 3-a a fotbalului european, e clar că nu cu aceste echip ne vom bate, în tentativa de a obține calificarea la CM 2026.

Mizele Ligii Națiunilor

Actuala campanie în care e angrenată naționala are, totuși, niște mize pe termen lung. De aceea, e crucial să ne respectăm statutul de favoriți și să terminăm pe locul 1.

În primul rând, cum s-a tot spus, câștigarea grupei din Liga Națiunilor ne va oferi un „colac de salvare“, în cazul în care vom rata calificarea la CM 2026 prin intermediul preliminariilor tradiționale. În acest scenariu, sunt șanse foarte mari ca, datorită clasării pe locul 1 în grupa din Liga Națiunilor, să ajungem printre cele 16 naționale care se vor bate pentru ultimele patru locuri disponibile pentru Europa, la CM 2026, prin intermediul meciurilor de baraj.

Dar Liga Națiunilor mai are o importanță pentru noi. Pentru că, dacă vom înșira victoriile până în noiembrie, aproape sigur ne vom adjudeca locul în urna a 2-a valorică, la tragerea la sorți pentru preliminariile CM 2026. Drept urmare, vom evita alte naționale din această urnă, precum Serbia, Polonia sau Norvegia. Chiar și așa însă, va trebui să ne luăm la trântă cu colosul care va veni din prima urnă. Aici, vor fi următoarele naționale, la cum arată clasamentul FIFA, în acest moment: Franța, Spania, Anglia, Belgia, Olanda, Portugalia, Italia, Croația, Germania, Elveția, Danemarca și Austria.

La Cupa Mondială vor merge câștigătoarele celor 12 grupe preliminare. Ocupantele locurilor 2 vor merge la baraj, alături de patru naționale care au câștigat grupele lor în Liga Națiunilor, însă au ratat CM 2026 după preliminariile tradiționale.

Am stat acasă și din prima urnă

România a fost ultima dată la un Mondial în 1998, în Franța. De atunci, am irosit niște șanse foarte mari de a prinde turneul final. Hagi a „reușit“ să piardă barajul cu Slovenia pentru CM 2002 (cu o doză foarte de ghinion, ce-i drept!), Pițurcă n-a putut câștiga barajul cu „pensionarii“ Greciei pentru CM 2014, iar în 2018 am dat-o în bară dintr-o situație excelentă!

Concret, la tragerea la sorți a preliminariilor, România s-a aflat chiar în prima urnă valorică, lângă giganții continentului, precum Germania, Belgia, Olanda sau Portugalia. Degeaba însă! Cu regertatul Daum pe bancă, naționala a ratat calificarea, terminând grupa pe 4, după Polonia, Danemarca și Muntenegru, depășind doar Armenia și Kazahstan!

*Mircea Lucescu, selecționer România: Cea mai mare primejdie e momentul victoriei, Napoleon a spus, nu eu. Le-am spus asta și jucătorilor. Ei trebuie să înțeleagă asta, nu mai există echipe mici.

Liga C a Națiunilor, grupa a 2-a

Vineri

Lituania - Cipru 0-1

Kosovo - România 0-3

Meciurile tricolorilor rămase în Liga C, grupa a 2-a

*Astăzi (ora 21.45, Prima TV): România – Lituania

*Sâmbătă, 12 octombrie (ora 21.45): Cipru – România

*Marți, 15 octombrie (ora 21.45): Lituania – România

*Vineri, 15 noiembrie (ora 21.45): România – Kosovo

*Luni, 18 noiembrie (ora 21.45): România – Cipru