Florentin Petre, aproape să piardă bătălia cu hepatita C. Are un înger păzitor: „Gigi Becali mi-a salvat viața”

Florentin Petre, jucător de fotbal retras din activitate și actual antrenor secund la Dinamo București, a oferit detalii despre cele mai cumplite momente trăite de-a lungul carierei de sportiv profesionist.

Tehnicianul a dus o luptă cruntă cu hepatita C, o boală infecțioasă a ficatului, în două perioade diferite. Prima dată, medicii i-au descoperit boala în anul 2000, pe vremea când era legitimat la Dinamo, aflându-se în plină ascensiune.

„Hepatita am descoperit-o în 2000, după ce am câștigat campionatul cu Dinamo. Am avut un meci amical cu Fiorentina, la Florența. Eram într-o formă extraordinar de bună, trebuia să mă transfer în Spania...

După jocul cu Fiorentina, am ajuns la hotel. La masă, ne-au lăsat să bem o bere, un pahar de vin. În momentul în care am luat o gură din acel vin roșu, pur și simplu am început să transpir, instant! Curgea apă din mine, nu știam ce se întâmplă. Acasă, la București, am făcut niște analize de sânge și am descoperit că am hepatita C. Din acel moment, am oprit efortul.

La acea vreme, testul pentru hepatită dura vreo 2 săptămâni, timp în care m-am antrenat și m-am și accidentat. În momentul când ți se întâmplă ceva de genul la vârsta aia, la 23 de ani... m-am speriat, e normal să te ia cu panică un pic. Mă gândeam că deja trebuie să mă las de fotbal”, spune Petre, potrivit gsp.ro.

„După mulți ani, virusul a reapărut!”

Florentin Petre a reluat bătălia cu infecția în perioada 2014-2016, pe vremea când își făcuse, deja, debutul în antrenorat, la Brașov.

„Într-adevăr, după foarte mulți ani, virusul a revenit. Am avut o gripă rebelă, am fost bolnav de plămâni și mi-am făcut analizele. Mi-au bubuit iarăși transaminazele și toate cele și am început să fac din nou tratamentul cu interferon.

Asta se întâmpla în perioada 2014, 2015, 2016, când eram antrenor la Brașov, în Liga 1. Simțeam că nu sunt în regulă. Mergeam în fiecare vineri la «Matei Balș», la doctorul Străinu Cercel, și făceam o injecție cu Interferon.

Au trecut o lună, două, trei, cinci, șapte... hepatita se liniștise, dar virusul nu dispărea. Atunci, doctorul a zis: «Stop. Îmi pare rău, Florentin, mai aștepți un pic. Hepatita are 4 grade, iar tu ești la doi. Poți să mai stai câțiva ani așa, după care să-ți dăm tratamentul pentru hepatita C, care e foarte scump. Ai grijă ce mănânci, ce bei». Din 2000, până m-am lăsat de fotbal, nu am băut gram de alcool!”, a mai recunoscut fostul fotbalist.

„Mulți fotbaliști din Liga 1 aveau boala și le era rușine!”

Florentin Petre a recunoscut că se simțea, adesea, exclus în diverse conjuncturi, astfel că oamenii se fereau să interacționeze cu el, după ce au aflat că avea virusul hepatic.

La ceva timp după, fostul fotbalist a aflat că mulți fotbaliști din Liga 1, dar și de la echipa națională, suferiseră de această boală, însă subiectul era unul tabu la acea vreme. Le era rușine să admită cu voce tare că aveau infecția.

„Am ajuns prin Elveția și am vorbit cu un medic. L-am întrebat ce se întâmplă cu hepatita asta, iar el mi-a răspuns: «Domnul fotbalist, știi câți patinatori, schiori și fotbaliști am avut cu hepatită C? Extraordinar de mulți! Nu dispera, o să joci fotbal cât vrei tu, numai că trebuie să ai grijă un pic de tine». Ăla a fost un moment în care mi-au dat lacrimile, atât de mult m-am relaxat. Din acel moment parcă mi-a și trecut hepatita!

Ulterior am aflat că foarte mulți fotbaliști din Liga 1 și de pe la echipa națională au avut virusul hepatic, dar nu se vorbea!”, a continuat actualul antrenor secund al lui Dinamo.

Ajutat de Cornel Dinu: „M-a luat de mână și m-a dus la cei mai buni doctori!”

Petre a recunoscut că majoritatea oamenilor care activau în fotbalul românesc, la acea vreme, au refuzat să îl ajute, chiar și cu o vorbă bună. Cornel Dinu a fost singurul care s-a implicat direct în cazul fostului fotbalist.

„Când am aflat că am hepatită, Cornel Dinu m-a plimbat prin tot Bucureștiul. Se trezea la 6 dimineața, mă lua de mână și mă ducea la cei mai buni doctori. Am stabilizat boala, am stat vreun an și jumătate așa. Făceam tratament cu interferon pentru a scăpa de virusul hepatic.

Am obosit și, până la urmă, corpul cedează. Sunt foarte puțini oameni care sunt norocoși și nu au virusul hepatic în corp.Nu știu exact de unde l-am luat. Poate l-am luat în momentul în care mi-am schimbat dantura. Se ia și prin sex și o grămadă de lucruri, dar prostii n-am făcut!”, a recunoscut Florentin Petre.

„Gigi Becali mi-a dat un tratament de 35-40.000 de euro!”

După ce virisului hepatic a revenit, Florentin Petre a recunoscut că a reușit să scape de infecție doar cu ajutorul lui Gigi Becali. Patronul campioanei României a donat, la acea vreme, 20 de tratamente speciale pentru oamenii grav bolnavi de hepatită.

„Cum am ieșit pe poarta spitalului, m-a sunat Anamaria Prodan, care m-a întrebat ce fac. I-am povestit situația, iar ea m-a întrebat la ce spital sunt. A revenit în 5 minute cu alt apel, în care mi-a zis: «Vezi că Gigi Becali a donat 20 de tratamente pentru oamenii grav bolnavi de hepatită. Du-te și tu la doctor și vorbește cu el, să-ți dea un program». I-am zis că nu pot să fac asta, pentru că sunt oameni mult mai bolnavi decât mine acolo.

La acea vreme, Brașovul avea de recuperat niște bani de la FCSB. Eu fiind la Brașov, tot mergeam la Gigi Becali să-i cer bani, eu sunt prieten cu el, e un om extraordinar. La un moment dat, am intrat în palat, m-a luat în brațe și m-a pupat. «Florentin, ai venit pentru bani?». I-am răspuns că da. Atunci, a chemat-o pe o doamnă căreia i-a zis: «Adu-mi și mie trei flacoane de acolo».

„Gigi Becali mi-a devenit icoană!”

Am crezut că omul are un program de vitaminizare, pe care și-l ia zi de zi, dar de fapt era tratamentul pentru hepatită. Îmi zice: «Ia astea de la mine, du-te și fă-te bine, că rezolvăm noi cu banii ăia». Nea Gigi mi-a dat în mână atunci un tratament pentru hepatita C în valoare de 35-40.000 de euro. Nici nu știam cum să reacționez, l-am luat în brațe. Am plâns și vreo jumătate de oră în mașină după. Nu oricine îți face așa ceva.

Eu oricum îl respectam pe Becali și înainte, dar, din acel moment, a devenit o icoană. Dacă mâine mă sună că are nevoie de ceva, orice, îl ajut cu cea mai mare inimă, pentru că mi-a salvat viața. Doar să nu mă pună antrenor la FCSB, că asta nu accept. Tratamentul a fost foarte bun, a durat 3 luni, câte o pastilă pe zi. După două săptămâni a dispărut și virusul, n-am simțit nimic, iar acum sunt OK!”, a încheiat Florentin Petre, conform aceleiași surse.