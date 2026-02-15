Florentin Petre a făcut a treia nuntă la 50 de ani

Florentin Petre (50 de ani), simbol al clubului de fotbal Dinamo, a făcut sâmbătă un pas important în viață: s-a căsătorit a treia oară. Actuala lui parteneră este Alina Andra Petre.

Fostul căpitan, care a adunat 9 trofee cu Dinamo, 3 titluri de campion (2000, 2002, 2004), 5 Cupe ale României (2000, 2001, 2003, 2004, 2005) și o Supercupă (2005), în 12 sezoane (1994-2006) la seniori, este actual antrenor secund la formația de seniori a clubului din Șoseaua „Ștefan cel Mare”. Din iunie 2024, Florentin Petre este unul dintre „secunzii” lui Zeljko Kopic la Dinamo.

Cei doi erau căsătoriți civil, dar au decis să facă și cununia religioas, apoi a urmat marea petrecere, la Brăila. Alături de Florentin Petre, au fost la fericitul eveniment mai multe nume mari din familia lui Dinamo.

Președintele roș-albilor, Andrei Nicolescu (50 de ani), antrenorul Zeljko Kopic (48 de ani), Răzvan Patriche (39 de ani), antrenor secund, Cătălin Cîrjan (23 de ani), Kennedy Boateng (29 de ani), Andrei Mărginean (24 de ani) și Antonio Bordușanu (21 de ani), reprezentanți ai actualei echipe, dar și foste glorii, precum Ionuț Lupescu (57 de ani), Florin Prunea (57 de ani), Ionel Dănciulescu (49 de ani), Marius Niculae (44 de ani) și Ionuț Chirilă (60 de ani) s-au numărat printre invitați.

De asemenea, și ceilalți membri din staff-ul lui Kopic au fost la nuntă, dar aceștia, dar s-au întors sâmbătă seara în cantonamentul echipei, de la Săftica, deoarece duminică echipa a avut programat antrenament.

„Este meciul vieții mele”

Ioana State (34 de ani), actriță de stand-up comedy și înfocată dinamovistă, a fost prezentă la petrecere, la fel ca și creatoarea de modă Adina Buzatu (49 de ani)

„Este meciul vieții mele. Urmează un pas extraordinar de important în viața mea. Mi-am găsit jumătatea și cu asta sunt cel mai fericit. O cheamă Alina, e soția mea. Suntem fericiți și va fi o petrecere frumoasă la Brăila.

Ne-am cunoscut pe 14, am făcut cununia pe 14, nunta o facem pe 14. Am planificat-o de foarte mult timp, ne-a încurcat un pic programul, dar ne adaptăm. Mă adaptez la orice, că e nuntă, antrenament, meci, totul e tratat cu maximă seriozitate”, a declarat Florentin Petre.

Petre a mai fost căsătorit în două rânduri, cu Cătălina, alături de care are doi copii, și cu bulgăroaica Margarita Peychinska, Miss Playboy Bulgaria 2002, împreună cu care are un băiat.