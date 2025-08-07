Arbitru FIFA decedat la doar 43 de ani, în timp ce susținea proba de rezistență

Este vorba despre Tran Dinh Thinh (43 de ani), arbitru de origine vietnameză, care a decedat în decursul acestei săptămâni, în timpul unor probe sportive de rezistență, pe care arbitrii FIFA sunt obligați să le susțină de două ori pe an.

Potrivit jurnaliștilor de peste hotare, Thinh și-a pierdut cunoștința în timp ce dădea proba de alergat, ce consta în parcurgerea a patru kilometri.

El a prezentat semne de amețeală și dificultăți de respirație înainte de a cădea la pământ.

Arbitrul a fost transportat de urgență la cel mai apropiat spital, acolo unde a stat la terapie intensivă timp de 24 de ore. Cauza decesului nu este cunoscută, însă, cel mai probabil a fost vorba despre o problemă cardiacă, având în vedere că lui Thinh i s-a făcut rău în urma unui efort fizic mare.

Înmormântarea bărbatului s-a desfășurat astăzi, 7 august, iar organizarea evenimentului și toate costurile au fost suportate de către Federația de Fotbal din Vietnam.

„Moartea sa este o mare pierdere pentru întreaga generație de arbitri!”

Moartea sa prematură a lăsat comunitatea fotbalistică vietnameză în șoc și doliu.

„Sunt profund șocat și îndurerat de moartea arbitrului Tran Dinh Thinh. Era un profesionist desăvârșit, cu multe performanțe realizate.

Timp de peste un deceniu de oficiat în turneele naționale, arbitrul Thinh a arătat în mod constant calm, profesionalism și determinare în fiecare meci. Moartea sa este o mare pierdere nu numai pentru familia și prietenii săi, ci și pentru o întreagă generație de arbitri dedicați dezvoltării fotbalului vietnamez!", a admis vicepreședintele VFF.

Thinh și-a început cariera de arbitru în 2010 și a obținut insigna FIFA în 2019.

În 2025, el a fost onorat cu premiul „Fluierul de argint”, declarat fiind al doilea cel mai bun arbitru din cea mai bună ligă profesionistă de fotbal din Vietnam.