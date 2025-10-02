Liga Europa: FCSB - Young Boys Berna, astăzi, ora 19:45. Campioana atacă banca elvețiană

FCSB o ia de la capăt în Europa, la o săptămână de la victoria din Olanda, 1-0 cu Go Ahead Eagles, și va primi vizita celor de la Young Boys, astăzi, de la ora 19:45, în cadrul etapei a doua din faza principală din Europa League. Confruntarea FCSB - Young Boys, găzduită de „Arena Națională”, va putea fi urmărită în direct pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, care dețin drepturile de transmisie.

După startul bun din faza principală a celei de-a doua competiții inter-cluburi din Europa, scor 1-0 cu Go Ahead Eagles, cei de la FCSB speră să repete figura și în fața grupării de pe „Wankdorf Stadium”. Cu trei zile înainte de confruntarea cu elevii lui Giorgio Contini, fanii au achiziționat aproximativ 18.000 de bilete pentru meciul care se va desfășura pe „Arena Națională”. Cel mai ieftin tichet disponibil e la peluză și costă 40 de lei, în timp ce cel mai scump este la VIP și costă 500 de lei.

Se repetă strategia din meciul cu Go Ahead

Chiar dacă a anunțat în trecut că nu va mai schimba primul 11 la meciurile din campionat și cupele europene, Gigi Becali s-a răzgândit. A decis să le acorde minute în Europa League jucătorilor care evoluează mai puțin în Superligă, iar la partida cu Young Boys vor urma noi schimbări în primul 11. Mai exact, în formula de start a FCSB-ului ar urma să apară jucători precum Denis Alibec, Baba Alhassan, Malcom Edjouma sau Octavian Popescu. Reamintim că Valentin Crețu, Daniel Graovac sau Adrian Șut sunt accidentați, în timp ce Vlad Chiricheș nu a fost inclus pe lista UEFA. Cum ar putea arăta FCSB cu Young Boys: Târnovanu - Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Alhassan, Edjouma - Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti - Alibec.

Oficiază un ofițer

Partida dintre FCSB și Young Boys va fi condusă de la centru de Mohammed Al-Hakim, un arbitru în vârstă de 40 de ani. Acesta va fi însoțit de asistenții Mehmet Culum și Fredrik Klyver (ambii din Suedia). Delegația va fi completată de Pawel Malec (Polonia), respectiv de asistentul Kornel Paszkiewicz (Polonia), aflați în camera VAR. Arbitrul de rezervă va fi Joakim Östling (Suedia), potrivit uefa.com. Mohammed Al-Hakim a fost în mijlocul unui scandal în anul 2021, atunci când a fost anchetat în Suedia din cauza unor bani nedeclarați proveniți de la UEFA. Concret, arbitrul a recunoscut că nu a înștiințat Agenția Fiscală Suedeză în perioada 2015-2019 cu privire la suma de 45.000 de euro. Pe lângă meseria de arbitru, Mohammed Al-Hakim lucrează cu jumătate de normă ca ofițer în cadrul Forțelor Armate Suedeze, potrivit presei din Suedia.

Vor revanșa

Fotbalistul Darian Males a declarat, miercuri, într-o conferință de presă susținută la Arena Națională din Capitală, că echipa Young Boys Berna trebuie să se revanșeze în meciul cu FCSB după eșecul cu Panathinaikos (scor 1-4) din prima etapă a Europa League.

„Atmosfera este bună după victoria din campionat cu Thun (4-2), a fost un succes deosebit de important. Acum suntem bucuroși că suntem aici. Trebuie să ne revanșăm după eșecul din meciul cu Panathinaikos. Avem ocazia ca la finalul celor 90 de minute ale meciului de mâine să plecăm acasă cu cel puțin un punct”, a afirmat el.

Întrebat dacă starea gazonului de pe Arena Națională va afecta jocul formației sale, Darian Males a răspuns: 'Vom vedea cum este gazonul de aici, dar oricum ar fi nu avem voie să căutăm scuze. Trebuie să ne adaptăm'.

Echipa de fotbal FCSB întâlnește formația elvețiană Young Boys Berna, joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională din București, într-o partidă contând pentru etapa a doua a Europa League.

Alibec, folosit predilect în duelurile externe

Pentru jocul cu Young Boys Berna, patronul-antrenor Gigi Becali a spus că va fi meciul în care Dennis Alibec și Octavian Popescu vor evolua din primul minut. Campioana a înregistrat al doilea succes din acest sezon, dar se află la mare distanță de play-off, astfel că Gigi Becali (67 de ani) a fost întrebat dacă va sacrifica Europa pentru Superligă. Finanțatorul a precizat că nu se pune problema unei astfel de strategii și a explicat, spre exemplu, de ce l-a transferat pe Denis Alibec (34 de ani). „De ce nu vreau să spun așa? (n.r. că sacrifică Europa League pentru campionat). Pentru că, de exemplu, la mijloc nu mai avem alți doi închizători. Deci sunt obligat să joc cu ei (n.r. Alhassan și Edjouma, în condițiile în care Șut și Lixandru sunt indisponibili). Apoi, atacant, Alibec. De ce l-am luat? Nu e varianta a doua. A fost luat ca să avem variante, ca să jucăm o echipă în Europa, una în campionat. Apoi, Alibec are experiență, a calificat echipe prin Europa, cu Astra. Apoi, stânga, dreapta, David Miculescu-Cisotti, sunt fotbaliști. Și rămâne doar numărul 10, care e posibil să fie Octavian Popescu, pentru că ai nevoie de Olaru în meciul cu Craiova. Va juca și el o repriză, dar cred că va juca George Popescu. Mai este și Politic, mai este și Thiam, sunt soluții. Vreau să câștig meciul! (n.r. cu Young Boys). O să intre și Tănase, și Thiam, și Bîrligea și Olaru, toți patru”, a spus Gigi Becali, la una dintre multiplele sale ieșiri la televizor.

Elvețienii, fruntași la ei acasă

„Roș-albaștrii” au câștigat cu 1-0 în fața Oțelului Galați duminică seară, în etapa cu număr 11 din sezonul regular al Superligii României, grație reușitei lui Florin Tănase (penalty, 48), și sunt în a doua parte a clasamentului. Asemenea roș-albaștrilor, și Young Boys și-a câștigat meciul din etapa campionatului din Elveția. În a șaptea rundă, echipa pregătită de Giorgio Contini a învins-o cu 4-2 pe Thun. Contrat campioanei României, Young Boys a pierdut primul duel din faza principală a competiției UEFA Europa League, 1-4 cu Panathinaikos, în timp ce FCSB a câștigat cu 1-0 în fața lui Go Ahead Eagles. În clasamentul primului eșalon din Elveția, Young Boys se află pe locul doi cu 14 puncte. După șapte etape, clubul a bifat patru victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și o înfrângere.

Kadar este „secund” la Berna

Unul dintre secunzii de la Young Boys Berna este un român, fostul fundaș dreapta Zoltan Kadar, jucător trecut pe la Dinamo și pe la U Cluj, care se află în staff-ul elvețienilor din 2022. Kadar a vorbit despre meci și a recunoscut că FCSB pleacă favorită. „Noi am început competiția cu o înfrângere, FCSB cu o victorie. Pleacă favoriți. Cu Panathinaikos, am primit goluri dintr-o jumătate de ocazie, toată echipa a fost șocată. Am avut ocazii, dar până la urmă am pierdut și meritam să pierdem. Anul trecut, FCSB a ajuns până în optimile acestei competiții. Noi am jucat în Liga Campionilor, într-adevăr, împotriva unor echipe puternice, dar am stabilit record negativ, cu zero puncte. Cred că experiența pe care o au jucătorii de la FCSB îi plasează în poziția de favoriți. Dar avem șansa noastră de care trebuie să profităm. Young Boys e pe 2 în campionat. Chiar înainte de Lugano - CFR am subliniat că pentru mine Lugano a jucat cel mai bun fotbal din Elveția, chiar dacă nu a luat campionatul”, a spus Zoltan Kadar.

Toamna se numără bobocii

FCSB a dispus la limită de Go Ahead Eagles, scor 1-0, în cadrul primei etape a fazei principale din Europa League. După victoria cu Go Ahead Eagles, FCSB a ajuns în topul echipelor cu cele mai multe succese în cupele europene în sezonul 2025 - 2026. Succesul obținut pe ”De Adelaarshorst” i-a adus în cont FCSB-ului a cincea victorie europeană din actuala stagiune, după ce a învins și în tururile preliminare din Liga Campionilor, respectiv Europa League, pe Inter Club d'Esclades, Drita și Aberdeen. Analiștii de la Football Meets Data i-au plasat pe ”roș-albaștri” în topul formațiilor cu cele mai multe succese din acest sezon european. Campioana en-titre a României este depășită în acest clasament doar de Midtjylland, Braga, Qarabag și Malmo, grupării care au obținut câte 6 victorii în actuala stagiune.

Victoriile obținute de FCSB pe plan european, în sezonul 2025 - 2026

FCSB - Inter Club d'Esclades 3-1 (primul tur preliminar din Liga Campionilor)

FCSB - Drita 3-2 (turul 3 preliminar din Europa League)

Drita - FCSB 1-3 (turul 3 preliminar din Europa League)

FCSB - Aberdeen 3-0 (play-off Europa League)

Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 (faza principală din Europa League)