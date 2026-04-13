Gică Hagi vrea să-i dea pe mână echipa fostului său coleg de cameră. Detaliile, puse la punct la înmormântarea lui Mircea Lucescu

Echipa de fotbal Farul Constanța, formație care activează în play-out, a rămas fără antrenor, după ce Ianis Zicu (42 de ani) a decis să nu mai rămână la echipă.

Potrivit unor surse din fotbal, gruparea de la malul mării ar urma să fie preluată de Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani), ultima oară la Universitatea Cluj.

Detaliile au fost puse la punct la înmormântarea lui Mircea Lucescu (80 de ani). Vineri, în ziua în care „Il Luce” a fost condus pe ultimul drum, Gică Hagi (61 de ani) și Ioan Ovidiu Sabău au stat mai tot timpul împreună, profitând pentru a bate în cuie colaborarea.

„Regele” a rămas cu 10% din pachetul de acțiuni de la Farul, dar tot el este cel care decide, alături de președintele Gică Popescu (58 de ani), devenit între timp acționarul majoritar.

Hagi este prieten la cataramă cu „Moțul”. Cei doi au fost colegi de cameră la echipa națională. La meciul de baraj din 2001, Hagi, pe atunci selecționer, a apelat la fotbalistul Sabău în dubla cu Slovenia.

În zilele următoare, Hagi ar urma să fie numit selecționerul naționalei. Comitetul Executiv al FRF se va aduna pe 16 aprilie. Procedurile au fost suspendate ca urmare a decesului lui Mircea Lucescu.