Cine se află în spatele ardeleanului care aduce vedete pe bandă rulantă la Sports Festival. Ronaldinho, ultimul pe listă

După ce în trecut i-a adus pe Andre Agassi și pe Steffi Graf, organizatorii Sports Festival, de la Cluj, tocmai au anunțat o super-lovitură de imagine: venirea brazilianul Ronaldinho, în vara anului viitor.

Patrick Ciorcilă (28 de ani), un fost jucător de tenis, este fiului celui care conduce Banca Transilvania, Horia Ciorcilă (la 61 de ani, acesta ocupă funcția de președinte al Consiliului de Administrație).

În 2013, juniorul Patrick se afla în circuitul echipei de Cupa Davis, fiind convocat la meciurile cu Finlanda şi cu Olanda, și a evoluat în calificările Openului României de la București, unde a pierdut la ucraineanul Serghei Stahkovsky, scor 3-6, 5-7.

Fără talent la fotbal

„Am început tenisul la 4 ani. La fotbal am încercat, dar n-am talent”, se prezenta noua senzaţie a tenisului masculin românesc. În timp ce tatăl lui este șef la bancă, mama patrona o şcoală de tenis.

Steaua lui Patrick în tenis a apus, astfel că a luat-o pe calea administrației, devenind director și organiator de turnee precum Sports Festival sau a turneului feminin de tenis de la Cluj.

Pe când nu-i trecuseră coșurile de pe față, Patrick râvnea s-o cunoască pe Antonia. „Mai ascult muzică. Îmi plac Rihanna, de afară, şi Antonia, de la noi. Pe Antonia chiar aşa vrea s-o cunosc, îmi place mult de ea, dar nu ştiu dacă am şanse”, spunea ardeleanul pentru „Libertatea”.