search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Chivu s-a certat cu un jurnalist norvegian. Inter, decisă să o răstoarne pe Bodo în iarba milaneză

0
0
Publicat:

Cu titlul în buzunar, Inter având un avans de 10 puncte în fața Milanului în Serie A,  antrenorul Cristian Chivu (45 de ani) caută soluții s-o ducă pe gruparea lombardă, vicecampioana Europei, în optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal. Are de escaladat zidul norvegian ridicat de Bodo/Glimt, formație care a câștigat în turul play-off-ului cu 3-1, pe teren sintetic. Returul are loc marți seară, la Milano, de la ora 22:00.

Chivu e gata să o răpună pe Inter FOTO EPA
Chivu e gata să o răpună pe Inter FOTO EPA

La conferința de presă premergătoare play-off-ului Ligii Campionilor, un jurnalist norvegian l-a întrebat pe Chivu cât de „rușinos” ar fi să iasă din competiție împotriva unei echipe minuscule, dintr-un oraș cu 50.000 de locuitori.

Antrenorul român a explodat: „A, spui asta și râzi? Felicitări... Nu e nimic rușinos în fotbal. Noi trebuie să ne respectăm adversarii, din moment ce tu nu ne respecți spunând că ar fi o rușine pentru noi... Noi, în schimb, îl respectăm și îl felicităm pe Bodo, care a câștigat la Madrid, unde noi am eșuat”. 

Prima manșă ne-a învățat ceea ce știam deja, că împotriva unei echipe ca asta nu e niciodată ușor”, a adăugat reșițeanul.

Recunoaște că nu-și prea asculta antrenorul

Nu trebuie să ne gândim la nimic altceva decât la acest meci și nu trebuie să fim «disperați» să marcăm devreme și să nu răsturnăm nimic din planul de joc. Statisticile spun că marcăm mai mult de două goluri pe meci. Dacă e să zicem ceva, încercăm să corectăm greșelile din prima manșă, poate simplificând jocul pe teren, dar situația de pe teren a fost atât de ciudată pentru toată lumea, și din cauza anxietății de a ne accidenta”, a mai comentat românul.

Important este ca băieții mei să găsească din nou... iarba”, a glumit Chivu. Apoi, a concluzionat: „Nu trebuie să motivez prea mult. De exemplu, eram genul de jucător care nu asculta prea mult antrenorul.

Mă bazam pe gândurile mele, nu voiam să-mi dezamăgesc coechipierii. Eram încăpățânat. Dacă aș fi fost mai puțin încăpățânat, cariera mea ar fi fost diferită”, a încheiat el.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
stirileprotv.ro
image
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
gandul.ro
image
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
mediafax.ro
image
Meciul decisiv care poate să ducă FCSB în play-off: “Este cel mai important! Acolo e prada”
fanatik.ro
image
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
libertatea.ro
image
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
digi24.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
antena3.ro
image
Ucraina devine o țară de văduve și orfani: A pierdut 10 milioane de oameni în 4 ani de război
observatornews.ro
image
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
cancan.ro
image
Pensiile vor crește abia în 2028 și numai dacă sunt îndeplinite 2 condiții. S-a înșelat minsitrul muncii?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Un nou ciclon ajunge în România. Vor fi ploi abundente, unde vine primăvara în zilele următoare
playtech.ro
image
Cum îl descrie Sorana Cîrstea pe fostul iubit, Alexandru Țiriac. Jucătoarea de tenis s-a separat după 5 ani de relație de celebrul afacerist
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului! Cine-l va înlocui pe Bolojan la Guvern
romaniatv.net
image
Tradiții și obiceiuri de Dragobete. Ce este interzis să faci pe 24 februarie
mediaflux.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
AUDIO. Înregistrare șocantă cu Ion Duvac, membru în Colegiul Psihologilor. Îi cere pacientei să facă o poză cu vaginul: „Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta”
actualitate.net
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
click.ro
image
Trebuie sau nu să speli orezul înainte de a-l găti? Ce spun specialiștii despre acest obicei
click.ro
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
FotoJet (55) jpg
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie
okmagazine.ro
Sarmale de post Sursa foto shutterstock 1922971265 jpg
Sarmale de post. Vei uita că nu au carne!
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este și cu ce se ocupă Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. Cum a început povestea de iubire cu artistul: „După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook”
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”

OK! Magazine

image
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie

Click! Pentru femei

image
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești