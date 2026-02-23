Chivu s-a certat cu un jurnalist norvegian. Inter, decisă să o răstoarne pe Bodo în iarba milaneză

Cu titlul în buzunar, Inter având un avans de 10 puncte în fața Milanului în Serie A, antrenorul Cristian Chivu (45 de ani) caută soluții s-o ducă pe gruparea lombardă, vicecampioana Europei, în optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal. Are de escaladat zidul norvegian ridicat de Bodo/Glimt, formație care a câștigat în turul play-off-ului cu 3-1, pe teren sintetic. Returul are loc marți seară, la Milano, de la ora 22:00.

La conferința de presă premergătoare play-off-ului Ligii Campionilor, un jurnalist norvegian l-a întrebat pe Chivu cât de „rușinos” ar fi să iasă din competiție împotriva unei echipe minuscule, dintr-un oraș cu 50.000 de locuitori.

Antrenorul român a explodat: „A, spui asta și râzi? Felicitări... Nu e nimic rușinos în fotbal. Noi trebuie să ne respectăm adversarii, din moment ce tu nu ne respecți spunând că ar fi o rușine pentru noi... Noi, în schimb, îl respectăm și îl felicităm pe Bodo, care a câștigat la Madrid, unde noi am eșuat”.

„Prima manșă ne-a învățat ceea ce știam deja, că împotriva unei echipe ca asta nu e niciodată ușor”, a adăugat reșițeanul.

Recunoaște că nu-și prea asculta antrenorul

„Nu trebuie să ne gândim la nimic altceva decât la acest meci și nu trebuie să fim «disperați» să marcăm devreme și să nu răsturnăm nimic din planul de joc. Statisticile spun că marcăm mai mult de două goluri pe meci. Dacă e să zicem ceva, încercăm să corectăm greșelile din prima manșă, poate simplificând jocul pe teren, dar situația de pe teren a fost atât de ciudată pentru toată lumea, și din cauza anxietății de a ne accidenta”, a mai comentat românul.

„Important este ca băieții mei să găsească din nou... iarba”, a glumit Chivu. Apoi, a concluzionat: „Nu trebuie să motivez prea mult. De exemplu, eram genul de jucător care nu asculta prea mult antrenorul.

Mă bazam pe gândurile mele, nu voiam să-mi dezamăgesc coechipierii. Eram încăpățânat. Dacă aș fi fost mai puțin încăpățânat, cariera mea ar fi fost diferită”, a încheiat el.