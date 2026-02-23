Cristi Chivu, cu o mână pe trofeu în Italia. Inter e la o diferență uriașă față de AC Milan, care s-a făcut de râs acasă

Inter Milano a trecut sâmbătă de Lecce (2-0) și a așteptat meciurile principalelor contracandidate la titlul din Serie A. Iar duminică a fost o zi perfectă pentru lui Cristi Chivu, după ce Napoli a pierdut la Atalanta (1-2), iar AC Milan s-a împiedicat acasă de Parma (0-1), fosta echipă a antrenorului român.

În urma acestor rezultate, vicecampioana Italiei s-a distanțat în fruntea clasamentului la 10 puncte de rivala din oraș și la 14 față de campioana en-titre, cu 11 etape înainte de finalul stagiunii. Milanezii sunt în grafic și în Cupa Italiei, unde au de jucat o dublă în semifinale cu Como (3 martie și 24 aprilie), dar suferă teribil pe al treilea front, în Liga Campionilor. Băieții lui Cristi Chivu trebuie să recupereze o diferență de două goluri, mâine, contra unei formații foarte dificile, Bodo/Glimt, învingătoare în turul play-off-ului cu 3-1.

Antrenorul român este cu o mână pe trofeul din Serie A, însă Inter trebuie să mențină același ritm până la final. Pe lângă derby-ul cu AC Milan, programat pe 8 martie, nerazzurrii au un program considerat mai greu față de de rossoneri, cu deplasări la Como, Lazio și Bologna și meciuri acasă cu Atalanta și AS Roma.