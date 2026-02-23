search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cristi Chivu, cu o mână pe trofeu în Italia. Inter e la o diferență uriașă față de AC Milan, care s-a făcut de râs acasă

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Inter Milano a trecut sâmbătă de Lecce (2-0) și a așteptat meciurile principalelor contracandidate la titlul din Serie A. Iar duminică a fost o zi perfectă pentru lui Cristi Chivu, după ce Napoli a pierdut la Atalanta (1-2), iar AC Milan s-a împiedicat acasă de Parma (0-1), fosta echipă a antrenorului român.

Cristi Chivu, dezlănțuit la fiecare gol al formației sale. Foto Facebook Inter
Cristi Chivu, dezlănțuit la fiecare gol al formației sale. Foto Facebook Inter

În urma acestor rezultate, vicecampioana Italiei s-a distanțat în fruntea clasamentului la 10 puncte de rivala din oraș și la 14 față de campioana en-titre, cu 11 etape înainte de finalul stagiunii. Milanezii sunt în grafic și în Cupa Italiei, unde au de jucat o dublă în semifinale cu Como (3 martie și 24 aprilie), dar suferă teribil pe al treilea front, în Liga Campionilor. Băieții lui Cristi Chivu trebuie să recupereze o diferență de două goluri, mâine, contra unei formații foarte dificile, Bodo/Glimt, învingătoare în turul play-off-ului cu 3-1.

image

Antrenorul român este cu o mână pe trofeul din Serie A, însă Inter trebuie să mențină același ritm până la final. Pe lângă derby-ul cu AC Milan, programat pe 8 martie, nerazzurrii au un program considerat mai greu față de de rossoneri, cu deplasări la Como, Lazio și Bologna și meciuri acasă cu Atalanta și AS Roma.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
digi24.ro
image
Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă
stirileprotv.ro
image
Câte apartamente are cel mai mare bloc din România. Este cât un oraș întreg
gandul.ro
image
Șeful Jumbo, întrebat dacă se teme de intrarea olandezilor de la Action în România. Ce planuri de extindere are retailerul
mediafax.ro
image
Ce decizie au luat șefii lui Dinamo! O lasă trupa lui Kopic mai moale cu FC Argeş ca să rateze FCSB play-off-ul?! “Îi înţeleg pe suporteri”
fanatik.ro
image
Cum faci agricultură profitabilă cu rachete și drone deasupra lanurilor de grâu și a fermelor cu animale. Interviu cu Sergiy Kasianov, om de afaceri din Herson, Ucraina
libertatea.ro
image
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
digi24.ro
image
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
gsp.ro
image
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
O influenceriţă din China a pierdut 140.000 de urmăritori după ce s-a stricat un filtru şi i s-a văzut adevărata față
antena3.ro
image
Nya, prima influenceriţă AI care promovează litoralul românesc. Soluția hotelierilor la criza de personal
observatornews.ro
image
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
cancan.ro
image
Mișcare națională pentru creșterea pensiilor. Specialiștii dau pensionarilor nemulțumiți sfaturi gratuit. Unde
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Cum poți economisi bani în vacanţa din Grecia. Trucurile românilor care merg acolo an de an
playtech.ro
image
Panică într-un oraș care găzduiește meciuri la Cupa Mondială. Bărbați înarmați au luat cu asalt aeroportul după uciderea liderului unui cartel. Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Scenariu "apocaliptic": FCSB, OUT din play-off cu toate punctele în buzunar! "Unde s-a mai văzut așa ceva?"
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
BOMBĂ la Survivor! S-a aflat câștigătorul! El este cel care ar pleca acasă cu trofeul și cu marele premiu: E bun rău de tot
romaniatv.net
image
Tinerii din România pot obține 250.000 lei gratis! Cum se depune dosarul
mediaflux.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Tragedia ascunsă de la Castelul Corvinilor. Mesajul sfâșietor lăsat în piatră pe limbă de moarte. Blestem sau legendă?
actualitate.net
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
click.ro
image
Horoscop 23 februarie. Momente dificile pentru Berbeci, Scorpionii vor să facă o mare schimbare
click.ro
image
Orașul din Europa cu 2500 de poduri. Are mai multe decât Veneția, Amsterdam și Londra la un loc
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
Sarmale de post Sursa foto shutterstock 1922971265 jpg
Sarmale de post. Vei uita că nu au carne!
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este și cu ce se ocupă Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. Cum a început povestea de iubire cu artistul: „După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook”
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”

OK! Magazine

image
"Charles trebuie să abdice! E trist și șocant, dar William și Kate sunt acum adevărații Rege și Regină" Cum a răspuns prințesa

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești