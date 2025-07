Prima înfrângere a lui Chivu la Inter a pornit râca. Antrenorul acuză aroganța echipei, jucătorii își fac reproșuri între ei

Primul eșec al lui Cristi Chivu (44 de ani) pe banca echipei Inter Milano, după două succese și o remiză, a adus zâzania. Vicecampioana Europei a fost eliminată luni seară în „optimi” de la Mondialul Cluburilor de brazilienii de la Fluminense, care s-au impus cu 2-0 (goluri marcate în minutele 3 și 90+3), și îi produc antrenorului reșițean primele dureri de cap.

Eliminarea de la Cupa Mondială a Cluburilor în optimile de finală împotriva unei echipe care pe hârtie era clar inferioară s-a suprapus cu declarațiile lui Lautaro Martinez, care fac multă gălăgie. „Cine nu vrea să rămână, să plece”, a spus xăpitnaul argentinian, cu referire la turcul Calhanoglu, aflat în negocieri cu Galatasaray.

„Da, am fost aroganți”

O temă la care a revenit și Cristian Chivu imediat după înfrângerea împotriva lui Fluminense: „Mesajul lui Toro? Am spus și eu că trebuie să vâslim cu toții în aceeași direcție, să rămânem în aceeași barcă. Lautaro a intrat poate mai forțat... Suntem câștigători: uneori competitivitatea ne determină să scoatem la iveală această mândrie, dar trebuie să mergem în aceeași direcție. Se aplică tuturor echipelor, mai ales uneia ca a noastră, care vrea să răscumpere un sezon dificil și care se pregătește pentru viitor cu ambiție”.

Inter a arătat ceva mai puțin decât brazilienii, e conștient Chivu: „Da, am fost aroganți. Am arătat mai puțină prospețime pe teren, mai puțină strălucire, o abordare care nu a fost bună sau cea a unei echipe care a vrut să dea totul, suferind de pe urma intensității și presiunii lui Fluminense. Am fi putut fi mai concreți, fără să căutăm neapărat frumosul”.

„Au atins fundul butoiului”

Antrenorul nerazzurrilor a continuat apoi cu analiza meciului: „Și energia a fost ceea ce s-a văzut, dar am încercat până la final. Am avut și ghinion: Lautaro a lovit interiorul barei, situația clară cu De Vrij, 3 șuturi primite pe poartă și 2 goluri... Îmi amintesc de aceste 3 săptămâni în care am ajuns să cunoaștem grupul, am înțeles punctele forte, punctele slabe, accidentările, caracterul, mândria jucătorilor noștri, în ciuda unui sezon dificil. Au atins fundul butoiului. Încerc mereu să văd paharul pe jumătate plin, pentru că mă uit la aspectele negative”.