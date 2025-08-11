Gino Iorgulescu a ieșit din adormire și i-a replicat agresiv lui Dan Șucu. Ce spune despre demisia de la LPF

Acuzat de partizanat în favoarea campioanei FCSB, Gino Iorgulescu (69 de ani), căruia Rapid i-a cerut să plece, a venit cu un răspuns oficial.

Gino Iorgulescu, fost președinte la FC Național, ajutat de prietenia cu Victor Ponta să devină șeful LPF, aflat în spațiul public mai degrabă ca urmare a accidentului comis de fiul său, îl amenință pe șeful Rapidului, Dan Șucu, cu dezvăluiri.

Spiritele s-au inflamat după ce LPF a modificat în regim de urgență un articol de regulament și a permis campioanei FCSB să-l reînscrie pe Malcolm Edjouma (28 de ani) pe lista de campionat, după ce Gigi Becali (67 de ani) renunțase la el.

Regulamentele nu prevedeau posibilitatea reintroducerii de către o echipă a unui jucător deja aflat sub contract pe lista de Superligă, ci doar a unuia nou-venit. Pentru a-l putea folosi din nou pe Edjouma, Becali ar fi trebuit să-i înregistreze la ligă un contract nou.

Cluburile din Superligă se reunesc mâine, la o ședință a Adunării Generale.

„Mă opresc aici, deși ar mai fi multe de spus despre dl. Șucu”

„De la preluarea mandatului de președinte al LPF, am ales să stau departe de orice jocuri de culise sau influențe care ar putea sprijini un club în detrimentul altuia. Rolul meu este să apăr interesul general al fotbalului românesc și să asigur aplicarea corectă a regulilor pentru toate cluburile membre.

În ceea ce privește modificarea dispozițiilor ROAF referitoare la posibilitatea completării listei de 25 de jucători după începerea campionatului, doresc să fac următoarele precizări:

Am profitat de valul de dezbatere publică generat de patronul FCSB, dl. George Becali, pentru a corecta o problemă juridică existentă de mai mult timp, care a permis apariția unor artificii menite să ocolească dispoziția regulamentară.

Scopul modificării propuse de LPF a fost eliminarea zonei „gri” și asigurarea transparenței și corectitudinii pentru toate cluburile, indiferent de nume, palmares sau poziție în clasament.

În toamna anului trecut, dl. Dan Șucu, căruia îi port un respect deosebit pentru implicarea la Rapid și pentru eforturile de profesionalizare a fotbalului românesc, a beneficiat de un astfel de artificiu juridic în cazul jucătorului Jakub Hromada. Spre deosebire de dl. Becali, nu a solicitat atunci intervenția LPF.

A preferat să utilizeze manopera juridică oferită de rezilierea contractului cu acordul părților și încheierea unui nou contract. În baza acestui artificiu, jucătorului i-a fost atribuită pretinsa calitate de jucător nou legitimat, deși anterior se afla deja sub contract cu clubul. Acesta fusese eliminat de pe listă și, prin această procedură, a fost reintrodus, ocolindu-se astfel dispozițiile regulamentare.

Îl rog public pe dl. Șucu ca, înainte de a mă ataca, să verifice în interiorul clubului dacă nu a beneficiat, la rândul său, de practici pe care acum le-am eliminat tocmai pentru a nu mai da naștere la discuții.

Nu comentez ce interese urmăresc cei care critică această modificare, însă consider că nu putem vorbi despre moralitate și transparență atâta timp cât acceptăm și folosim portițe regulamentare atunci când ne sunt convenabile și, în același timp, clamăm lipsa de transparență tocmai când încercăm să devenim transparenți, clari și limpezi.

Modificarea propusă de LPF nu avantajează și nu dezavantajează niciun club anume. Ea asigură un cadru clar și uniform, aplicabil tuturor membrilor ligii, în spiritul fair-play-ului și al legalității.

În ciuda atacurilor, voi continua să susțin măsuri care servesc interesului general al fotbalului românesc. Mă opresc aici, deși ar mai fi multe de spus despre dl. Șucu”, este comunicatul postat pe lpf.ro.