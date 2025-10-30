Cristian Chivu face spectacol în Italia: „Începe să-mi placă să fiu antrenor”

La 45 de ani, Cristian Chivu își lasă amprenta tot mai evident la echipa italiană de fotbal Inter Milano. Cu 18 puncte, la fel ca și rivala locală AC Milan, vicecampioana Italiei și a Europei este pe locul 3 în campionat, după 9 etape, la 3 „lungimi” de liderul Napoli. Inte are însă cel mai bun atac din divizie, cu 22 de goluri marcate.

În meciul cu gruparea toscană, scorul la pauză a fost 0-0, dar Chivu nu s-a temut: „A fost important să reacționăm după Napoli. Aș spune că am avut o prestație bună. Am fost maturi și răbdători în găsirea oportunităților potrivite, pentru a încerca să destabilizam apărarea lor. Cu această victorie, suntem din nou pe drumul cel bun”.

La pauză, antrenorul reșițean a fost tentat să intervină în echipă, dar s-a temperat: „Nu am vrut să stric echilibrul, chiar dacă mă gândisem să schimb câțiva jucători. Am preferat să aștept, pentru că eram sigur că Inter va debloca situația”.

După meci, românul a făcut și o confesiune: „Începe să-mi placă să fiu antrenor. La începutul experienței, eram foarte îngrijorat, dar acum sunt mai relaxat. Am înțeles că Inter are datoria să depășească momentele dificile pentru a-și urma visul”.