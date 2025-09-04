Incidente grave în Vuelta. Protestatari pro-palestinieni au blocat etapa a 11-a, după ce o echipă israeliană fusese hăituită

Organizatorii din La Vuelta au oprit cursa la cu trei kilometri înainte de linia de sosire, iar din această pricină, la Bilbao n-a fost declarat niciun câștigător.

Etapa a 11-a din Vuelta, Turul ciclist al Spaniei, a fost dată peste cap de protestatarii pro-palestini. La sosirea în Bilbao, au izbucnit ciocniri cu Poliția. Prin urmare, pentru siguranța cursei, organizatorii și juriul au decis să încheie etapa cu trei kilometri înainte de linia de sosire, la periferia orașului.

Din acel punct, cicliștii au trecut linia de sosire fără o ordine anume și nu a existat niciun câștigător. În acest timp, linia de sosire era complet ocupată de forțe de Poliție. Această etapă din Bilbao a fost una spectaculoasă, șerpuind printre dealurile din jurul orașului basc.

Este a treia oară în câteva zile când Vuelta este afectată de proteste împotriva ocupației israeliene în Gaza. Se întâmplase deja în proba contracronometru pe echipe, când Israel-Premier Tech, echipa israeliană vizată de proteste, a trebuit să încetinească pentru a evita protestatarii din mijlocul drumului, apoi, din nou, ieri, când italianul Simone Petilli s-a prăbușit.

Echipele au cerut UCI, federația mondială, să ia o poziție pentru a asigura o mai mare siguranță a cursei, iar astăzi CPA, uniunea internațională a cicliștilor, a anunțat și ea măsuri: „Cerem ca forțele de ordine spaniole să încurajeze oficialii de siguranță să facă tot ce le stă în putință pentru a asigura desfășurarea în siguranță a cursei”.