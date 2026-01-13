Sportul nu este și nu a fost niciodată dedicat doar bărbaților, ci totodată o mulțime de femei au demonstrat că pot obține performanțe la cel mai înalt nivel în orice domeniu.

De-a lungul timpului, o mulțime de femei au reușit să înregistreze recorduri uimitoare și să impresioneze cu performanțele lor.

În cazul în care îți propui să descoperi care sunt cele mai mari performanțe înregistrate de femei în lumea sportului, le vei putea descoperi în rândurile imediat următoare. Iată care sunt câteva dintre cele mai importante.

Serena Williams

În lumea tenisului au existat numeroase nume de sportivi care au reușit să domine acest sport și să înregistreze recorduri care mai de care mai interesante. Tenisul feminin a fost însă marcat de perioada de glorie a Serenei Williams!

Numită adesea „regina tenisului mondial”, Serena Williams a dominat acest sport în timpul activității sale, fiind considerată pe bună dreptate una dintre cele mai mari jucătoare de tenis din toate timpurile.

A reușit să câștige nu mai puțin de 23 de titluri de Grand Slam în toată cariera sa, așa că nu degeaba începem topul cu ea.

Nadia Comăneci

Să nu crezi că nu au existat și sportive românce care au intrat în lumea sportului pentru totdeauna. De-a lungul timpului, numeroase sportive românce au reușit să impresioneze cu performanțele lor, iar Nadia Comăneci reprezintă de departe cel mai potrivit exemplu în acest sens.

Nadia Comăneci a obținut primul „10 perfect” în gimnastică, performanță înregistrată la Jocurile Olimpice de la Montreal, în anul 1976.

A fost un moment unic în istoria gimnasticii și rămâne o performanță de referință pentru tot ce înseamnă performanțe în sport.

Steffi Graf

Ne întoarcem în lumea tenisului, deoarece femeile au reușit să înregistreze o mulțime de performanțe remarcabile în acest sport. Printre acestea se regăsește și reușita sportivei Steffi Graf.

În 1988, aceasta a reușit o performanță ce nu mai fusese înregistrată până atunci, atât în tenisul feminin cât și în cel masculin. Mai precis, Steffi Graf a câștigat toate cele patru Grand Slamuri precum și aurul olimpic în același an.

Florence Griffith-Joyner

Femeile au excelat în mai toate sporturile existente, însă atletismul pare că este un sport în care multe sportive au demonstrat calități uimitoare.

Să luăm exemplul sportivei Florence Griffith-Joyner, care a reușit să înregistreze recorduri în ceea ce privește viteza atinsă în timpul curselor la care a participat.

Mai precis, aceasta a înregistrat recordul de 10.49 secunde în cursa de 100 de metri și totodată recordul de 21.34 de secunde în cursa de 200 de metri.

Simone Biles

În gimnastica mondială, Simone Biles reprezintă un nume de mare rezonanță! Acest lucru se datorează performanțelor sale, desigur.

În timpul carierei sale, Simone Biles a reușit să câștige peste 30 de medalii olimpice și mondiale, demonstrând astfel că nu există limite în lumea sportului.

Aceasta este un adevărat model pentru fiecare sportivă aflată la început de drum, iar asta deoarece a reușit să înregistreze performanțe ce au intrat în istoria gimnasticii pentru totdeauna.

Marta Vieira da Silva

Fotbalul este considerat un sport al bărbaților, însă asta nu înseamnă că femeile nu pot produce un fotbal cel puțin la fel de spectaculos. Marta Vieira da Silva este fotbalista care a demonstrat că fotbalul nu este doar pentru bărbați.

Sportiva din Brazilia este numită, pe bună dreptate, „Regina fotbalului”, reușind să câștige trofeul de cea mai bună jucătoare FIFA de nu mai puțin de 6 ori. Este o performanță remarcabilă, iar dacă o vei urmări jucând, te vei convinge că Marta Vieira da Silva este un nume emblematic în lumea fotbalului.

Ronda Rousey

Un alt nume ce merită inclus în topul nostru este cel al sportivei Ronda Rousey. Aceasta a reușit să impresioneze în domeniul artelor marțiale mixte, cunoscut și ca MMA, reușind să câștige inclusiv titlul UFC.

De altfel, în lumea sporturilor de contact, Ronda Rousey a deschis drumul multor altor sportive care au decis să îi urmeze exemplul și să înceapă o carieră în MMA.

Katie Ledecky

Odată cu performanțele lui David Popovici, atenția tuturor românilor a fost îndreptată către natație. Important de știut este faptul că în acest sport au fost multe sportive care au reușit să înregistreze performanțe remarcabile.

Katie Ledecky este numele sportivei cu care încheiem acest top, ea fiind o înotătoare care a obținut performanțe cu care a reușit să intre în istoria acestui sport.

A obținut zeci de medalii olimpice și mondiale, așa că locul său în topul nostru este mai mult decât bine meritat.

