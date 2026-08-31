Cea mai titrată spadasină din România s-a căsătorit, weekendul acesta, la Sinaia. Ceremonie restrânsă pentru Ana-Maria Brânză

Ana-Maria Brânză, în vârstă de 41 de ani, și-a unit destinele în acest weekend cu Gabi Barbu, într-o ceremonie organizată la Sinaia.

Ana-Maria Brânză s-a căsătorit Foto: Facebook

Cununia civilă a fost oficiată de primarul Vlad Oprea, care a marcat momentul și printr-un mesaj publicat pe Facebook, potrivit news.ro.

„Am avut bucuria de a oficia cununia unui bun prieten, Gabi Barbu, alături de aleasa inimii sale, Ana Maria Brânză – campioană mondială la spadă şi una dintre marile sportive ale României.

Dincolo de medalii şi performanţe, am descoperit o femeie caldă, veselă şi plină de farmec. Împreună formează un cuplu frumos, unit de iubire, încredere şi bucuria de a merge mai departe umăr lângă umăr. Astăzi, Ana-Maria a câştigat cea mai frumoasă „finală”, iar Gabi a primit medalia vieţii sale! Casă de piatră, dragii mei! Să aveţi parte de o viaţă plină de iubire, sănătate şi cât mai multe victorii împreună!”, a scris primarul din Sinaia.

Ana-Maria Brânză, un nume de referință pentru scrima românească

Ana-Maria Brânză și-a încheiat cariera sportivă în 2021, după ani în care a adunat un palmares impresionant. Fosta spadasină are în vitrină trei medalii olimpice, șase medalii mondiale și alte 11 europene, dintre care nouă au fost de aur. La acestea se adaugă nu mai puțin de 37 de trofee cucerite în Cupa Mondială.

Performanțele sale au făcut-o una dintre cele mai importante sportive din istoria scrimei românești, Brânză fiind considerată cea mai titrată spadasină din România. De-a lungul carierei, sportiva a fost desemnată de cinci ori cea mai bună spadasină din lume, în sezoanele 2007-2008, 2008-2009, 2012-2013, 2019-2020 și 2020-2021. În plan personal, Ana-Maria Brânză a fost căsătorită anterior cu Pavel Popescu, fost jucător de polo.