Vineri, 19 Septembrie 2025
Adevărul
FCSB și Dinamo, OUT de pe Arena Națională. Stadionul va fi indisponibil spre finalul sezonului competițional: „Normal că ne afectează”

Publicat:

Începând cu luna mai 2026, Arena Națională va găzdui două evenimente de calibru, exact în perioada în care se va desfășura ultima parte a campionatului intern.

Arena Națională va găzdui două concerte în luna mai 2026 Foto/Sportspictures
Arena Națională va găzdui două concerte în luna mai 2026 Foto/Sportspictures

Formațiile Metallica și Iron Maiden vor susține câte un concert în Capitală, motiv pentru care FCSB și Dinamo vor fi obligate să își caute „alte case”.

Cele două evenimente sunt programate pe data de 13 și 28 mai, iar vestea nu este una tocmai bună pentru cele două formații, mai ales în contextul în care acestea se vor lupta pentru titlul din Superliga.

„În România se poate orice!”

FCSB va merge, cel mai probabil, pe varianta Ghencea, stadion cu o capacitate de 30.000 de locuri.

„Asta e România, dar poate, până atunci, trece legea mea. Stadioanele sunt făcute pentru fotbal, nu pentru alte activități. Nu mă mai deranjează nimic. Ce să mai zic?

În România se poate orice. Vin unii străini și îi acceptă imediat și eu nu pot să construiesc biserică de lemn pe terenul meu!”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.

O situație asemănătoare s-a petrecut în anul 2022, atunci când partida de titlu în play-off, dintre FCSB și CFR Cluj, a fost mutată la Buzău. Pe Arena Națională se desfășura, pe atunci, festivalul Saga.

„Normal că ne afetează!”

Pentru Dinamo, însă, situația este complet nefavorabilă, mai ales dacă gruparea își va sigila un loc în play-off. Dinamoviștilor le rămâne doar varianta Arcul de Triumf, arenă cu o capacitate maximă de 8000 de locuri.

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a vorbit despre Arcul de Triumf ca fiind o soluție alternativă.

Nu știam de acest aspect. E informație proaspătă. Normal că ne afectează. Noi doream să jucăm pe Arena Națională. Acum nu știu ce se va întâmpla. Varianta de rezervă, evident, este Arcul de Triumf. Dar mai multe nu pot să vă spun, pentru că efectiv acum am aflat și eu de la dumneavoastră. O să analizăm și noi situația!”, a admis Nicolescu.

Ultimele 4 etape din play-off au loc în luna mai 2026

Etapa 7 din play-off: 2-3 mai

Etapa 8: 9-10 mai

Etapa 9: 16-17 mai

Etapa 10: 23-24 mai.

Sport

